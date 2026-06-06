Задок стал футболистом «Брайтона»

«Брайтон» объявил о договоренности по переходу вингера Задока Йоханны из шведского АИКа.

18-летний нигериец, которому в этом месяце исполнится 19, подпишет пятилетний контракт до июня 2031 года. Сумма сделки не разглашается. Переход будет оформлен после открытия трансферного окна и прохождения стандартных регуляторных процедур.

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер прокомментировал скорое подписание игрока.

«Я с нетерпением жду работы с Задоком. Посмотрев его игры и изучив его качества, могу сказать, что это футболист, способный влиять на ход матча в финальной трети поля.

Он ещe молод, и ему потребуется время на адаптацию к клубу и Премьер-лиге, но за ним интересно наблюдать, и он привносит ту креативность, которая, уверен, понравится нашим болельщикам.

Он динамичен, обладает скоростью и любит идти в обводку. Его качества и способности станут отличным дополнением к нашим атакующим опциям», – сказал Хюрцелер.