«Арсенал» подписал нового вратаря

«Арсенал» объявил о переходе вратаря «Лидса» Илана Мелье. 26-летний француз подписал контракт с лондонским клубом, придя свободным агентом.

«Я чрезвычайно счастлив. Это великий день для меня, потому что я только что присоединился к чемпионам. Для меня «Арсенал» – крупнейший клуб Англии. Я очень рад и очень горд перейти в «Арсенал». Не могу дождаться, чтобы показать, как сильно люблю эту эмблему, и не могу дождаться трофеев с этой командой – потому что это клуб, который обязан выигрывать их снова и снова», – сказал Мелье.

Француз будет выступать под 30-м номером и присоединится к новым партнерам с началом предсезонной подготовки на базе в Собха-Риэлти.