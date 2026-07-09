«Арсенал» подписал нового вратаря

«Арсенал» объявил о переходе вратаря «Лидса» Илана Мелье. 26-летний француз подписал контракт с лондонским клубом, придя свободным агентом.
«Я чрезвычайно счастлив. Это великий день для меня, потому что я только что присоединился к чемпионам. Для меня «Арсенал» – крупнейший клуб Англии. Я очень рад и очень горд перейти в «Арсенал». Не могу дождаться, чтобы показать, как сильно люблю эту эмблему, и не могу дождаться трофеев с этой командой – потому что это клуб, который обязан выигрывать их снова и снова», – сказал Мелье.
Француз будет выступать под 30-м номером и присоединится к новым партнерам с началом предсезонной подготовки на базе в Собха-Риэлти.
- Мелье провел в «Лидсе» семь сезонов, за которые набрал 215 матчей во всех турнирах и оформил 70 сухих игр. В АПЛ на его счету 107 встреч.
- Вратарь начинал карьеру в «Лорьяне» – прошел академию клуба из родного города, а в феврале 2018-го заключил первый профессиональный контракт. Дебютировал за основную команду в том же году в возрасте 18 лет, сохранив ворота сухими в кубковом матче против «Валансьена» (1:0). В сезоне-2018/19 провел 28 игр во французской Лиге 2.
- В августе 2019-го Мелье отправился в аренду в «Лидс», выступавший тогда в Чемпионшипе. Дебютный матч за йоркширцев пришелся на январь 2020-го – как раз на «Эмирейтс» в Кубке Англии. После выхода «Лидса» в Премьер-лигу клуб выкупил голкипера на постоянной основе.
Источник: официальный сайт «Арсенала»