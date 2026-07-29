Динамовец Бителло ответил на вопрос о трансфере в «Зенит»

Полузащитник «Динамо» Бителло сообщил, звали ли его в «Зенит».

– Не секрет, что ты хорошо общаешься с бразильцами «Зенита». Они пытались переманить тебя в Петербург?

– Мы отлично общаемся с Венделом, Энрике, Мантуаном – они мои друзья, я всегда на связи с ними. Все, что мы обсуждаем, останется между нами. Я вам ничего не расскажу!

– Представляешь, что в России можешь играть еще где-то, кроме «Динамо»?

– Только Бог знает, что будет в будущем. Повторюсь, что я рад быть в «Динамо», я чувствую уважение и любовь в этом клубе. Мой контракт рассчитан до 2031 года – буду делать все необходимое для «Динамо».