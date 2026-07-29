Петраков описал Соболева двумя словами

Бывший тренер «Томи», «Москвы» Валерий Петраков оценил игру форварда «Зенита» Александра Соболева.

– Соболев забил уже три мяча в двух играх. Как оцените такой старт?

– Сашка доказывает свою состоятельность – молодец, рад за него. Он у меня в «Томи» начинал играть. В «Зените» у него был период, когда не очень получалось, а сейчас приобрел уверенность, чувствует себя намного комфортнее, и ребята притерлись к нему, понимают, как с ним играть.

– Сможет стать лучшим бомбардиром РПЛ?

– Да. В пределах двадцати мячей он должен забивать.

– Его фразу про плохого мальчика как восприняли?

– Саша – дерзкий парень, для него не существует авторитетов на поле. Сергей Семак доверяет ему, а для нападающего такое отношение дорогого стоит.