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Петраков описал Соболева двумя словами

Сегодня, 21:55

Бывший тренер «Томи», «Москвы» Валерий Петраков оценил игру форварда «Зенита» Александра Соболева.

– Соболев забил уже три мяча в двух играх. Как оцените такой старт?

– Сашка доказывает свою состоятельность – молодец, рад за него. Он у меня в «Томи» начинал играть. В «Зените» у него был период, когда не очень получалось, а сейчас приобрел уверенность, чувствует себя намного комфортнее, и ребята притерлись к нему, понимают, как с ним играть.

– Сможет стать лучшим бомбардиром РПЛ?

– Да. В пределах двадцати мячей он должен забивать.

– Его фразу про плохого мальчика как восприняли?

– Саша – дерзкий парень, для него не существует авторитетов на поле. Сергей Семак доверяет ему, а для нападающего такое отношение дорогого стоит.

  • 29-летний Соболев забил 2 гола и сделал 1 ассист в матче 1-го тура РПЛ «Акрон»«Зенит» (0:5).
  • Также форвард забил гол и реализовал решающий послематчевый пенальти в игре OLIMPBET Суперкубка России со «Спартаком» (1:1, по пенальти 4:2).
  • Соболев в 2020-2024 годах был в «Спартаке».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Петраков Валерий
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