Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Валерий Петраков
Валерий Петраков
Россия
16 мая 1958 (68)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Петраков описал Соболева двумя словами
29 июля
2
Новиков: «Петраков в «Иртыше» брал деньги с зарплат игроков»
2024.06.14 12:05
1
Панюков назвал российского тренера, который вместо тренировки заставил игроков убирать листву в парке
2024.02.24 16:55
3
Кононов, Талалаев и Шалимов – в числе кандидатов на пост тренера «Торпедо»
2021.03.22 16:53
9
Metaratings: Петраков в четвертый раз возглавит «Томь»
2020.08.19 00:09
Петраков: «Очень переживаю за Семина. Человек хорошо работает, а уже слова, что, мол, поменяют после сезона. Ну, не бред?»
2020.04.05 09:40
3
Петраков – о переводе «Луча» в ПФЛ: «Говорим про развитие спорта в стране, а ответственные люди вытирают руки. Значит, таков у нас губернатор»
2020.04.01 12:52
4
Петраков – новый главный тренер «Луча»
2019.11.11 08:34
1
Петраков заявил, что некоторые игроки «Томи» не соответствуют уровню ФНЛ
2017.11.26 07:40
1
Петраков: «Судьи влияют на мелкие моменты и отдают преимущество той или иной команде»
2017.11.13 14:59
1
Петраков: «Томь» играет бездарно. Так продолжаться не может»
2017.09.16 20:34
2
Писарев: «Панацея от всех бед в российском футболе – прозрачный бюджет»
2017.08.03 11:16
Петраков – о поражении в ФНЛ: «Дома так играть нельзя»
2017.07.22 19:47
1
Петраков: «Не все футболисты хотят ехать в «Томь»
2017.07.09 00:39
4
Видео
«Томь» продлила контракт с Петраковым
2017.07.06 10:54
3
Петраков разочарован самоотдачей потенциальных новичков «Томи»
2017.06.27 09:50
1
Петраков: «Томь» расформирована не будет, я собираюсь остаться»
2017.06.20 16:43
2
Петраков продолжит тренировать «Томь» без контракта
2017.06.11 12:33
5
«Томь» продлит контракт с Петраковым
2017.05.24 11:40
2
Петраков сообщил, что достиг устной договоренности с «Томью» о продлении контракта
2017.05.16 18:13
3
«Томь» поздравила Петракова с днем рождения
2017.05.16 10:44
5
Петраков: «Эта «Томь» – не пионерский отряд»
2017.05.14 14:23
11
Петраков останется главным тренером «Томи», несмотря на вылет из РФПЛ
2017.05.07 17:16
8
Петраков: «Спартаку» везет? Абсурдно об этом говорить, команда заслуженно лидирует в чемпионате»
2017.05.05 19:50
15
Петраков: «Возможное чемпионство «Спартака» – полностью заслуга Карреры»
2017.05.04 22:35
3
Петраков остался разочарован судейством в матче с «Зенитом»
2017.05.01 15:46
20
Петраков рассчитывает на эмоции, желание и самоотдачу в матче с «Зенитом»
2017.05.01 09:52
6
Петраков – о трех пенальти в ворота «Томи» в матче против «Анжи»: «Пусть судейской бригаде будет стыдно»
2017.04.27 22:49
30
Петраков: «Рад, что «Томь» играла до конца в матче с «Рубином» и сумела сравнять счет»
2017.04.10 17:12
4
Петраков предложил обратиться к Геничу для разбора поражения от «Арсенала»
2017.04.01 19:44
2
1
2
3
4
Главные новости
Видео
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
22:11
1
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
2
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
5
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+