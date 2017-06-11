Петраков продолжит тренировать «Томь» без контракта

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков заявил, что продолжит работать с томской командой, несмотря на то что с ним еще не был продлен контракт.

«Была договоренность, что когда Сергей Анатольевич Жвачкин, губернатор Томской области, будет свободен, мы с ним встретимся и все обсудим. Думаю, контрактные вопросы должны быть решены до 20-го числа. Сборы уже начались, я завтра приеду и начну работу без контракта», – сказал Петраков.

Напомним, по итогам завершившегося сезона «Томь» заняла последнее место в турнирной таблице РФПЛ и вылетела в ФНЛ.