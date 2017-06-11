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    Петраков продолжит тренировать «Томь» без контракта

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков заявил, что продолжит работать с томской командой, несмотря на то что с ним еще не был продлен контракт.

    «Была договоренность, что когда Сергей Анатольевич Жвачкин, губернатор Томской области, будет свободен, мы с ним встретимся и все обсудим. Думаю, контрактные вопросы должны быть решены до 20-го числа. Сборы уже начались, я завтра приеду и начну работу без контракта», – сказал Петраков.

    Напомним, по итогам завершившегося сезона «Томь» заняла последнее место в турнирной таблице РФПЛ и вылетела в ФНЛ.

    Источник: ТАСС

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    11.06.2017 12:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12

      Lav571 14 июня 2017, 23:56

      Губернатор сливает команду8( и это печально

      0
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 11 июня 2017, 14:54

      А что ещё делать, если предложений других нет, а работать то надо.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июня 2017, 13:53

      Если с Юричем не будет контракта , вам второго такого не найти !

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 11 июня 2017, 13:27

      если пока нет приглашения,то почему бы и нет

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 июня 2017, 12:59

      Ну,давай Юрич.. Сейчас начнётся самое важное дело для команды.. Во первых, насколько твои "пионеры" за 10 матчей в РФПЛ почувствовали себя мужиками, способными решать задачи и во-вторых, насколько их внутренняя самооценка совпадет с реальной...

      В РФПЛ они выходили играть заведомо аутсайдерами в каждом матче и важно, чтобы тут не зазвездились чрезмерно...

      Года через два ждём снова в вышке!! Удачи!!

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