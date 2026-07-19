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  • «Кто сильнее, тот и прав; справедливости и правды нет»: Егоров – о скандале в Суперкубке

«Кто сильнее, тот и прав; справедливости и правды нет»: Егоров – о скандале в Суперкубке

Сегодня, 01:10
13

Бывший журналист «Советского спорта», «Чемпионата» Дмитрий Егоров высказался о скандале в суперкубковом матче «Зенита» и «Спартака».

Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.

«Ноль удивления, что пенальти били по приколу без жеребьевки рядом с фанатами «Зенита».

Справедливости нет. Нигде в мире. Инфантино отменяет ударение по звонку Трампа. Чего вы хотите от России?

Мы живем в эпоху: кто сильнее, тот и прав. Еще раз: КТО СИЛЬНЕЕ – ТОТ И ПРАВ.

Точка. Все остальное – вранье. Справедливости нет. И правды тоже», – написал Егоров.

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DMитрий
1784414413
Кто сильнее, тот и прав! А всё равно во всём виноваты евреи!
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алдан2014
1784423024
Точнее не скажешь
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boris63
1784425230
Зинка давно уже без пенальти не может играть, собственно как и Путин "выигрывать" на выборах без подтасовок. А как же из одной болотной культурной деревни.
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ВасяК
1784426616
А ещё и Соболя должны были удалить!!!
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oyabun
1784436606
Очень жаль что очередное наше первенство предваряет подобный беспредел. Всем очевидно уже что без помощи судей ..омжары не способны победить. Но нам раз за разом тыкают в лицо - смотрите! Мы власть, что хотим то и делаем!
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anatolich72
1784440242
Зенит помимо позора становится и посмешище м футбола России
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ПалкоВводецъ007
1784445679
Правила надо знать и не кидать на поле бутылки. А так я согласен, кто сильнее тот и прав, тот и выигрывает. Гыгыгы
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Триумфальный
1784446336
Стадион организовали где мяса всегда больше, 90 минут при толпе своих, а 15 минут серии пенальти при чужих трибунах не осилили, не надо искать повод для слёз, мяско, можете без повода это делать, если вам так хочется
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Интерес
1784447812
Вон оно как...Оказывается, поражение определили фанаты за воротами!Ну, лоханулись поросята.То ли силы закончились, то ли "в Англию" сыграть решили,но последние 15 минут в их исполнении выбивались из общего хода матча абсолютно. А Егоровы пусть продолжают на поганое ВАРево мастурбировать, превратившее простую игру в футбол в высокотехнологический цирк.Где "датчики в нужный момент не срабатывают".
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Hector вернулся
1784461190
Зато как чердак в прямом эфире топил за болотных, и не соглашался с решениями арбитра принимаемые в пользу Спартака. И радовался позорной победе. Позорище
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