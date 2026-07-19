«Кто сильнее, тот и прав; справедливости и правды нет»: Егоров – о скандале в Суперкубке

Бывший журналист «Советского спорта», «Чемпионата» Дмитрий Егоров высказался о скандале в суперкубковом матче «Зенита» и «Спартака».
Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.
«Ноль удивления, что пенальти били по приколу без жеребьевки рядом с фанатами «Зенита».
Справедливости нет. Нигде в мире. Инфантино отменяет ударение по звонку Трампа. Чего вы хотите от России?
Мы живем в эпоху: кто сильнее, тот и прав. Еще раз: КТО СИЛЬНЕЕ – ТОТ И ПРАВ.
Точка. Все остальное – вранье. Справедливости нет. И правды тоже», – написал Егоров.
- «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
- Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
- Сезон РПЛ стартует 24 июля.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова