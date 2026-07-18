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«Культура побеждать»: «Зенит» – о выигрыше у «Спартака»

Вчера, 22:40
29

Пресс-служба «Зенита» разместила пост после победы над «Спартаком» в суперкубковом матче.

«Сине-бело-голубые обыграли «Спартак» в Нижнем Новгороде и в 11-й раз стали обладателями Суперкубка страны (с учетом Кубка сезона 1985).

«Зенит» продемонстрировал петербургскую культуру побеждать: гроссмейстерские замены в миттельшпиле перевернули ход встречи, позволили сравнять счет, а затем вырвать победу в серии пенальти.

Петербуржцы продолжают удерживать национальный рекорд по победам в Суперкубке России (10), опережая московских армейцев, на счету которых восемь титулов.

Сине-бело-голубые поздравляют болельщиков с победным началом сезона!» – написали зенитовцы.

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (29)
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NewLife
1784403787
ЗПРФ !!!
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Император 1
1784403801
Замены бесполезные были. Особенно выпустить Волкова, когда можно было Ерохина.
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nik55
1784403843
сколько занесли судьям
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Номэд
1784403897
Ахах. Отскакивать при помощи судей и админресурсу. Позор питорской петушарне. зпрф!
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timon2401
1784404073
ПОЗОР!!! Только благодаря судьям!!!! ПОЗОР!!! «Спартак» по игре лучше в разы!!! Позор!!!! За провокацию имбецила удалять!!!! ПОЗОР!!! Это не культура, а полное олицетворение нынешней гегемонии питерской пи..до…ра…стии в стране!!! ПОЗОР!!
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Semenycch
1784404100
Из года в год уже множество лет московское судейство подсуживает Спартаку! И в этом матче Спартак заработал три 1000% пенальти в собственные ворота! Рефери вспомнили о своих обязанностях только при третьем нарушении правил в собственной штрафной игроками Спартака! Безобразие! И существа на ВАРе полностью лишены совести! Нужно их лишить права и судить матчи высшей лиги!
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Play
1784404235
Это про мразотную "культуру" Соболева речь?
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рылы
1784404741
визжат дезеувы, и это хорошо)
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Из Твери Леха
1784404742
Это точно. А у кого-то культура ныть...
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R_a_i_n
1784405453
Аааааа))) Культура с прошлого сезона )))
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