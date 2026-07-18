«Культура побеждать»: «Зенит» – о выигрыше у «Спартака»

Пресс-служба «Зенита» разместила пост после победы над «Спартаком» в суперкубковом матче.

«Сине-бело-голубые обыграли «Спартак» в Нижнем Новгороде и в 11-й раз стали обладателями Суперкубка страны (с учетом Кубка сезона 1985).

«Зенит» продемонстрировал петербургскую культуру побеждать: гроссмейстерские замены в миттельшпиле перевернули ход встречи, позволили сравнять счет, а затем вырвать победу в серии пенальти.

Петербуржцы продолжают удерживать национальный рекорд по победам в Суперкубке России (10), опережая московских армейцев, на счету которых восемь титулов.

Сине-бело-голубые поздравляют болельщиков с победным началом сезона!» – написали зенитовцы.