Мнение Радимова о поражении «Спартака» от «Зенита»

Бывший зенитовец Владислав Радимов высказался о победе команды над «Спартаком» в суперкубковом матче.

«Хочу сказать про «Спартак», мы получили реального кандидата на золото, очень классный матч, «Спартак» в порядке. В первом тайме было тотальное преимущество «красно‑белых», 1:0, «Зенит» еще хорошо отделался.

Замены Семака усилили игру. Все равно у «Зенита» есть характер, который до последнего оставляет команду в игре. Пусть и был один момент, но они его добились», – сказал Радимов.