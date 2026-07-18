Федотов прокомментировал неудаление Соболева в матче со «Спартаком»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из суперкубкового матча «Зенит» – «Спартак».

На 18-й минуте грубый фол совершил форвард «Зенита» Александр Соболев, но наказания от главного судьи Евгения Буланова не получил.

«Соболеву должны были показывать жeлтую карточку за фол против Жедсона. В мяч Александр сыграл, но ногу продавливал, Буланов пропустил очевидную жeлтую карточку. Буланов посчитал, что Соболев сыграл в мяч – это верно, но дальше Александр имел возможность убрать ногу, а не продавливать. Верным бы решением была жeлтая карточка и штрафной удар.

Посмотрим, как это повлияет на игру – рановато такое пропускать на 18-й минуте. Как бы «Спартак» теперь не стал играть грубее», – сказал Федотов.