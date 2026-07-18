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  • Федотов прокомментировал неудаление Соболева в матче со «Спартаком»

Федотов прокомментировал неудаление Соболева в матче со «Спартаком»

Вчера, 22:36
9

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из суперкубкового матча «Зенит» – «Спартак».

На 18-й минуте грубый фол совершил форвард «Зенита» Александр Соболев, но наказания от главного судьи Евгения Буланова не получил.

«Соболеву должны были показывать жeлтую карточку за фол против Жедсона. В мяч Александр сыграл, но ногу продавливал, Буланов пропустил очевидную жeлтую карточку. Буланов посчитал, что Соболев сыграл в мяч – это верно, но дальше Александр имел возможность убрать ногу, а не продавливать. Верным бы решением была жeлтая карточка и штрафной удар.

Посмотрим, как это повлияет на игру – рановато такое пропускать на 18-й минуте. Как бы «Спартак» теперь не стал играть грубее», – сказал Федотов.

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • «Зенит» взял свой 10-й Суперкубок.

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Источник: «Чемпионат»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Федотов Игорь
Комментарии (9)
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Номэд
1784404072
Если бы это был игрок Спартака, то ***ный карась на вар топил за удаление. Что и произошло бы.
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MaxRnD
1784406665
Жёлтую ??? Мелёхина в матче с Динамо в аналогичном эпизоде (когда в падении идёт чистая игра в мяч и затем по инерции происходит протык в ногу соперника) удалили с поля. https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbvideo_NI2304785_clip_Udalenije_Melohina_video_Rostov___Dinamo_MIR_Rossijskaja_Premjer_Liga_Futbol Тут надо либо крестик снять, либо трусы надеть. Превратили футбольные правила в напёрстки и потом как хотят это дышло, так и разворачивают
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Сам_себе_сказал
1784406797
да хватит говорить о судьях, нормально отсудил
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serdechnyigna
1784407034
Объясняю ещё раз на пальцах. Не надо верить в 80-90% прохода от всяких телега-каналов, пабликов и т.д. Есть же давно проверенный сервис. 14 лет работает. Найти его легко в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз сервис»». Гарантии!
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esevnikov
1784411244
Комментарий скрыт модератором
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DMитрий
1784412418
Буланов потом наверстал и в ответ ничего по делу не дал, а моменты были.
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Спартaк
1784424031
за таким мразевок судей рпл смотреть не хочется.продажный бзенет который с игры не может ничего их тянут как могут.фу позор
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