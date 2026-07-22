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Ловчев высказался о скандалах в матче «Зенит» – «Спартак»

Вчера, 23:37
9

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о скандальных моментах в суперкубковом матче с «Зенитом».

– По делу назначили пенальти «Спартаку». Рука у Джику была. Вот это уже такое отношение, что судьи якобы помогают «Зениту». Я не увидел никакой помощи. Здесь все очень просто: у «Спартака» все было в их руках. Конечно, такой гол пропускать обидно. Играли лучше, но ненамного. Например, взять чемпионат мира: видно было в финале, что испанцы лучше играли. Аргентинцы уставшие, на день меньше у них была пауза. А в Суперкубке все было понятно, что «Спартак» неплох. Но и не могу сказать, что он очень здорово играл. Сами виноваты, что на последних минутах упустили победу.

– Как относитесь к решению арбитра отменить жеребьевку серии пенальти? Это могло повлиять на результат?

– Ой, это все ерунда. Неважно, в какие ворота бить.

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.
  • В концовке матча футболисты устроили потасовку после гола Соболева. Сравняв счет с пенальти, форвард повернулся спиной к сидящими за воротами болельщикам москвичей и показал номер на футболке.

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Источник: «Советский спорт»
Суперкубок России Спартак Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (9)
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рылы
1784753134
шах и мат, рылы!
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NewLife
1784753281
Старый осел🙃
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FCSpartakM
1784755106
сравнить игру с финалом, где играли роботы-испанцы с достаточно средними костоломами с игрой, где Спартак не был даже фаворитом-это надо сколько выпить, интересно
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armaturserzh
1784756516
Мужчины и девушки, кто любит ставить на спорт. Это не реклама, а просто совет. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 14-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сайт».
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Semenycch
1784764908
Браво Евгений Серафимович! Не всегда согласен с вашими высказываниями, но Вы всегда честно говорите правду, как её видите! Огромное к Вам уважение! Говорить правду очень не просто! Ведь играли и болели же раньше за Спартак настоящие люди, а сейчас одно д.....о!
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Номэд
1784766721
Тут вопрос о принципе, что жеребьёвки не было и для позорной петушарне из питарасятника особые привилегии. А если бы было наоборот, вот питарасятник то бы тут визжал. Тот же семёныч с рылом
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