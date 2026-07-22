Ловчев высказался о скандалах в матче «Зенит» – «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о скандальных моментах в суперкубковом матче с «Зенитом».

– По делу назначили пенальти «Спартаку». Рука у Джику была. Вот это уже такое отношение, что судьи якобы помогают «Зениту». Я не увидел никакой помощи. Здесь все очень просто: у «Спартака» все было в их руках. Конечно, такой гол пропускать обидно. Играли лучше, но ненамного. Например, взять чемпионат мира: видно было в финале, что испанцы лучше играли. Аргентинцы уставшие, на день меньше у них была пауза. А в Суперкубке все было понятно, что «Спартак» неплох. Но и не могу сказать, что он очень здорово играл. Сами виноваты, что на последних минутах упустили победу.

– Как относитесь к решению арбитра отменить жеребьевку серии пенальти? Это могло повлиять на результат?

– Ой, это все ерунда. Неважно, в какие ворота бить.