Ловчев высказался о скандалах в матче «Зенит» – «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о скандальных моментах в суперкубковом матче с «Зенитом».
– По делу назначили пенальти «Спартаку». Рука у Джику была. Вот это уже такое отношение, что судьи якобы помогают «Зениту». Я не увидел никакой помощи. Здесь все очень просто: у «Спартака» все было в их руках. Конечно, такой гол пропускать обидно. Играли лучше, но ненамного. Например, взять чемпионат мира: видно было в финале, что испанцы лучше играли. Аргентинцы уставшие, на день меньше у них была пауза. А в Суперкубке все было понятно, что «Спартак» неплох. Но и не могу сказать, что он очень здорово играл. Сами виноваты, что на последних минутах упустили победу.
– Как относитесь к решению арбитра отменить жеребьевку серии пенальти? Это могло повлиять на результат?
– Ой, это все ерунда. Неважно, в какие ворота бить.
- «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
- Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.
- В концовке матча футболисты устроили потасовку после гола Соболева. Сравняв счет с пенальти, форвард повернулся спиной к сидящими за воротами болельщикам москвичей и показал номер на футболке.