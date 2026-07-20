«Спартак» подаст протест по судейству в матче за Суперкубок

«Спартак» подаст протест на судейство в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита».

Встреча прошла 18 июля в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось со счетом 1:1. Петербуржцы сравняли счет в концовке второго тайма благодаря пенальти, который назначили за игру рукой защитника «Спартака» Александера Джики в борьбе с нападающим «Зенита» Александром Соболевым. Соболев же и реализовал 11-метровый удар.

После гола Соболев спровоцировал болельщиков соперника, из-за чего на поле полетели бутылки.

Перед серией пенальти арбитры отказались от жеребьевки для определения ворот – все удары пробивались в створ, за которым находились фанаты «Зенита». В серии пенальти петербуржцы победили со счетом 4:2.

Руководство «Спартака» осталось недовольно несколькими эпизодами. В частности, в первом тайме Соболев пошел в подкат против полузащитника Жедсона Фернандеша, однако главный арбитр Евгений Буланов не зафиксировал нарушение. За ВАР в этом матче отвечал Сергей Карасев.

Ранее спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао уже раскритиковал судейство в игре за трофей.