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«Спартак» подаст протест по судейству в матче за Суперкубок

Вчера, 17:26
50

«Спартак» подаст протест на судейство в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита».

  • Встреча прошла 18 июля в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось со счетом 1:1. Петербуржцы сравняли счет в концовке второго тайма благодаря пенальти, который назначили за игру рукой защитника «Спартака» Александера Джики в борьбе с нападающим «Зенита» Александром Соболевым. Соболев же и реализовал 11-метровый удар.
  • После гола Соболев спровоцировал болельщиков соперника, из-за чего на поле полетели бутылки.
  • Перед серией пенальти арбитры отказались от жеребьевки для определения ворот – все удары пробивались в створ, за которым находились фанаты «Зенита». В серии пенальти петербуржцы победили со счетом 4:2.

Руководство «Спартака» осталось недовольно несколькими эпизодами. В частности, в первом тайме Соболев пошел в подкат против полузащитника Жедсона Фернандеша, однако главный арбитр Евгений Буланов не зафиксировал нарушение. За ВАР в этом матче отвечал Сергей Карасев.

Ранее спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао уже раскритиковал судейство в игре за трофей.

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Источник: Metaratings
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (50)
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Strige
1784557937
Смылс? Когда газпром назначает судей, платит им за результат, потом финансирует КДК и РФС.. Что они сами себя судить будут? А вот Спартак еще и накажут )))
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FWSPM
1784558264
такой слабый газовик надо было выносить вперед ногами а не тянуть время и надеятся выйграть в один мяч. Про судейство даже говорить смысла нет это уже стало мемом. Главное что пупс не будет снова плакать что ему не дали серию пенальти затащить))
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andrei-sarap-yandex
1784558393
ЗОБНИН много раз нарушал и без карточки....СПАРТАК ЭТО ГНИЛЬ....на поле надо доказывать...какая разница какие ворота ???? столько бутылок бросили на поле и СПАРТАК хотел бросать в АДАМОВА ????на МАНТУАНе было 11 метровый...плохому танцору ворота и мячи мешали ????? КРИВОНОГИЕ ???
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ziborock
1784558610
В мае 2025 года «Зенит» установил абсолютный рекорд Чемпионатов России по количеству выигранных матчей с одним и тем же судьей (Карасев), одержав 34-ю победу в игре против «Пари НН» (2:1). После этого в завершившемся сезоне 2025/2026 команда добавила к этому списку еще две победы.
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Semenycch
1784559092
Парнокопытному стаду унижений недостаточно? Нужно еще? Получите!
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рылы
1784559232
все уже сказали, что фол дельфинария, СЫГРАВШЕГО В МЯЧ, и только потом в ногу - даже на жёлтую не тянет - но эти мудилы всё визжат. а когда умяров рукой в штрафной сыграл - карась чихнул, поэтому пропустил эпизод, хотя должен был сказать буланову, чтобы тот шёл смотреть телевизор. когда мантуана сбили в штрафной - это тоже не пенальти, так решил ручной карась федуна, который посмотрел сам и не дал смотреть буланову. страшно представить, сколько чемоданов на этот раз занёс лукойл карасю, 2 чистых пенальти не поставил. бутылки с трибун бросали - сами можете посмотреть подтверждающий видос на тг-канале карпа. так что поступили по регламенту, как бы тут не хрюкали из бачков. ПОЗОР РЫЛАМ!!!
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NewLife
1784559342
Надо чтобы следственный комитет проверил карася на коррупцию.
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Цугундeр
1784559816
))))) "(Протестующие) просто одолели.." (с) ну, почти)
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Good_win_ФКСМ
1784560150
толку мало - что судьи, что в кдк - все бо.мже-подстилки , сидящие на прокорме у муллера... пока в целом систему не поменять, так и будет твориться бо.мже-беспредел...
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ПалкоВводецъ007
1784560734
Как же стыдно за антинародный позор. Сколько можно ныть выскочкам, поднявшимся выше 6 места? Гыгыгы
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