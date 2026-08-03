Президент РПЛ впервые прокомментировал скандал в матче «Зенит» – «Спартак»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о произошедшем перед серией пенальти в матче за Суперкубок России.

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.

Встречу обслуживал главный арбитр Евгений Буланов.

Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.

– Как относитесь к тому, что в Нижнем перед серией пенальти в Суперкубке не была проведена жеребьевка?

– Решение, после того как мне все объяснили, понятно. Но мне кажется, что это можно было бы сделать несколько по-другому, все заранее объяснить.

Резон был понятен – вопросы безопасности. Но то, что это не было доведено до руководителей команд – наверное, это некий сбой. Сама по себе ситуация неприятная.