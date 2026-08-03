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  • Президент РПЛ впервые прокомментировал скандал в матче «Зенит» – «Спартак»

Президент РПЛ впервые прокомментировал скандал в матче «Зенит» – «Спартак»

Вчера, 19:46
21

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о произошедшем перед серией пенальти в матче за Суперкубок России.

  • «Зенит» одержал победу над «Спартаком» – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Встречу обслуживал главный арбитр Евгений Буланов.
  • Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.

– Как относитесь к тому, что в Нижнем перед серией пенальти в Суперкубке не была проведена жеребьевка?

– Решение, после того как мне все объяснили, понятно. Но мне кажется, что это можно было бы сделать несколько по-другому, все заранее объяснить.

Резон был понятен – вопросы безопасности. Но то, что это не было доведено до руководителей команд – наверное, это некий сбой. Сама по себе ситуация неприятная.

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Источник: «РБ Спорт»
Суперкубок России Зенит Спартак Алаев Александр
Комментарии (21)
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FROLL007
1785776341
В хряковке ныть! Гыгыгы
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Спартач80
1785776530
Наверное вы просто привыкли покупать Зениту звания, а тут на удивление оказались те, кто не согласен... Вот вы и удивились...
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Willow
1785776590
Неприятная, это когда пальчик иголкой уколол. А решения в матче были плохие
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alefreddy
1785777981
под болотными прогибаетесь
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Бумбраш
1785780410
Обтрухались зиношлюхи,вот и толкут до сих пор воду в ступе,всякие отмазки ищут.. срамота питорская
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алдан2014
1785782153
Этот сбой зовётся: что хочу,то ворочу
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