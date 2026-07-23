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  • Раскрыты причины протеста «Спартака», потребовавшего переиграть матч с «Зенитом»

Раскрыты причины протеста «Спартака», потребовавшего переиграть матч с «Зенитом»

Сегодня, 12:39
27

«Спартак» обозначил три причины, из-за которых подал запрос в КДК с просьбой назначить переигровку матча за OLIMBET Суперкубок России с «Зенитом» (1:1, по пенальти 2:4).

По мнению красно-белых, у арбитра Евгения Буланова и РФС не было объективных причин для отмены жребия перед серией пенальти. Судья принял решение бить послематчевые 11-метровые в ворота, за которыми находились болельщики петербуржцев, поскольку до этого фанаты «Спартака» бросали бутылки на поле.

Столичный клуб указал на следующие обстоятельства:

  1. Фанаты перестали бросать бутылки сразу после того, как нападающий «Зенита» Александр Соболев перестал их провоцировать.
  2. Болельщики ничего не выбрасывали на поле, пока форвард не стал целенаправленно их провоцировать.
  3. Ни одна бутылка не попала в футболистов, судя по записям в протоколе (при этом Соболев и защитник «Зенит» Сергей Волков утверждали, что бутылки в них прилетели).

Красно-белые просят КДК признать, что Буланов с подачи РФС нарушил регламент и предоставил «Зениту» преимущество, когда сказал бить пенальти перед воротами фанатов петербуржцев.

Также «Спартак» напомнил КДК, что регламент предусматривает аннулирование результатов матчей в случае нарушений правил.

  • Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
  • После гола с игры форвард пошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. К стычке присоединились другие футболисты, конфликт перерос в массовую потасовку. Фанаты московского клуба стали бросать с трибуны на поле бутылки. До этого они кричали оскорбления в адрес Соболева.
  • КДК на заседании, которое проходит сегодня, рассмотрит дисциплинарные нарушения, допущенные зрителями и игроками в матче. На заседание также приглашен Соболев.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Суперкубок России Спартак Зенит Буланов Евгений
Комментарии (27)
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ТяжелаяАртиллерия
1784800922
Причина всего одна, у Зенита в руках супер кубок, а в спартака в жопе узбекское *****.
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Император 1
1784801171
Какая-то слабая причина для переигровки. На счёт Соболя— по-моему, случай обратный тому, который был с Угальде, когда в него бутылки кидали.
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Semenycch
1784801375
Я же говорю, руководители Спартака - идиоты! Соболев провоцировал фанатов Спартака? Ложь! Грязная, мерзкая ложь! Это фанаты Спартака практически весь матч оскорбляли, а значит провоцировали Соболева, вот и нарвались на ответку! Оскорбительные скандирования в адрес Соболева слышала вся страна! Руководители Спартака, как и болельщики, как и фанаты - ничтожества. Сами спровоцировали ссору, получили по морде, а теперь побежали жаловаться! Бабы и есть бабы!
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OldenVad
1784802500
Все правильно сделали, даже зная ответ. И пусть нас опять оскорбляют и обвиняют во вранье. Все все видели, мы стерпим и запомним. Сила в правде.
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ПалкоВводецъ007
1784802966
Какие жалкие эти из свинарни. Всё ноют и ноют, всё ноют и ноют антинародные. Сами насвинячили за воротами, а потом хрюкают. Гыгыгы
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Бумбраш
1784803022
Не будет никакой переигровки,чушь какая то,карась гонорар уже спустил.да и второй раз судьям такой кульбит не провернуть..новость лишь о том,чтобы сикелухи о своем величии визжали, сколько кубков им папик купил..зинка срам российского футбола
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Hector вернулся
1784803181
Зпрф
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R_a_i_n
1784804891
По сути монету даже подбрасывать не нужно было, ибо серии пенальти быть не должно. Победа в основное время 1:0 и всё. Пенка на дельфине нарисованная. Рука была, спору нет. Однако...перед этим был фол в атаке, где дельфин своей ластой за футболку оттаскивал Джику. Газпрём - мечты сбываются!!
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Mariner
1784806078
Мдя, в этот раз ****** превзошли сами себя...
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andrei-sarap-yandex
1784809318
1-причина а если фанаты начали снова бросать бутылки..2-причина опасно второй раз наступать на те же грабли.3-причина пенальти на МАНТУАНа надо дать бы...из за кубка ЗОБНИН РАЗВЁЛСЯ....ВОТ И ПРИЧИНА ПЕРЕИГРОВКИ
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