Раскрыты причины протеста «Спартака», потребовавшего переиграть матч с «Зенитом»

«Спартак» обозначил три причины, из-за которых подал запрос в КДК с просьбой назначить переигровку матча за OLIMBET Суперкубок России с «Зенитом» (1:1, по пенальти 2:4).
По мнению красно-белых, у арбитра Евгения Буланова и РФС не было объективных причин для отмены жребия перед серией пенальти. Судья принял решение бить послематчевые 11-метровые в ворота, за которыми находились болельщики петербуржцев, поскольку до этого фанаты «Спартака» бросали бутылки на поле.
Столичный клуб указал на следующие обстоятельства:
- Фанаты перестали бросать бутылки сразу после того, как нападающий «Зенита» Александр Соболев перестал их провоцировать.
- Болельщики ничего не выбрасывали на поле, пока форвард не стал целенаправленно их провоцировать.
- Ни одна бутылка не попала в футболистов, судя по записям в протоколе (при этом Соболев и защитник «Зенит» Сергей Волков утверждали, что бутылки в них прилетели).
Красно-белые просят КДК признать, что Буланов с подачи РФС нарушил регламент и предоставил «Зениту» преимущество, когда сказал бить пенальти перед воротами фанатов петербуржцев.
Также «Спартак» напомнил КДК, что регламент предусматривает аннулирование результатов матчей в случае нарушений правил.
- Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
- После гола с игры форвард пошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. К стычке присоединились другие футболисты, конфликт перерос в массовую потасовку. Фанаты московского клуба стали бросать с трибуны на поле бутылки. До этого они кричали оскорбления в адрес Соболева.
- КДК на заседании, которое проходит сегодня, рассмотрит дисциплинарные нарушения, допущенные зрителями и игроками в матче. На заседание также приглашен Соболев.