Раскрыты причины протеста «Спартака», потребовавшего переиграть матч с «Зенитом»

«Спартак» обозначил три причины, из-за которых подал запрос в КДК с просьбой назначить переигровку матча за OLIMBET Суперкубок России с «Зенитом» (1:1, по пенальти 2:4).

По мнению красно-белых, у арбитра Евгения Буланова и РФС не было объективных причин для отмены жребия перед серией пенальти. Судья принял решение бить послематчевые 11-метровые в ворота, за которыми находились болельщики петербуржцев, поскольку до этого фанаты «Спартака» бросали бутылки на поле.

Столичный клуб указал на следующие обстоятельства:

Фанаты перестали бросать бутылки сразу после того, как нападающий «Зенита» Александр Соболев перестал их провоцировать. Болельщики ничего не выбрасывали на поле, пока форвард не стал целенаправленно их провоцировать. Ни одна бутылка не попала в футболистов, судя по записям в протоколе (при этом Соболев и защитник «Зенит» Сергей Волков утверждали, что бутылки в них прилетели).

Красно-белые просят КДК признать, что Буланов с подачи РФС нарушил регламент и предоставил «Зениту» преимущество, когда сказал бить пенальти перед воротами фанатов петербуржцев.

Также «Спартак» напомнил КДК, что регламент предусматривает аннулирование результатов матчей в случае нарушений правил.