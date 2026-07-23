Глебов рассказал, были ли у него предложения из Европы

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал информацию о возможном переходе в европейский клуб.

– Что тебя больше раздражает: критика или слухи о том, что куда‑то можешь перейти, даже если они не имеют под собой никакой почвы?

– Все эти слухи меня не волнуют. Я об этом не думаю. Все футбольные люди, когда прочтут, что мной якобы интересуется «Арсенал», понимают, что переход – необязательно в «Арсенал», а именно в клуб АПЛ – просто невозможен. Доказывать, что это может оказаться правдой, мне не хочется.

Если меня захочет купить какой‑то хороший европейский клуб, пусть люди об этом узнают через официальные ресурсы, а не через какие‑то слухи. Поэтому больше задевают негативные комментарии в мой адрес, а не слухи про возможный переход куда‑то.

– Если переезд в Англию невозможен, то приятно ли слышать о том, что ты интересен условному «Интеру»?

– Кто бы что ни говорил, но приятно прочитать свою фамилию в одном ряду с «Интером». Однако это всe мимолетно – ты прочитал новость и сразу про нее забыл.

Интерес к футболисту и предметное предложение – две разные вселенные. Взять условно Кисляка и Батракова. Сколько пишут, что ими интересуется полмира, но они продолжают играть в своих клубах и приносить пользу. Пока не будет официального предложения, им вообще не будет интересно, кто заинтересован, будь то «ПСЖ» или «Барселона».

Это то же самое, что если я скажу, что меня хочет «Барса» – кто докажет, что это правда, или наоборот?

– Сейчас середина июля. Можно ли сказать, что до этого момента в ЦСКА ни одного предложения по тебе не поступало?

– Да.