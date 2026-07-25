Талалаев предостерег «Балтику» от неверного шага: «Это выстрел в голову и борьба за выживание»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев не хочет, чтобы клуб продавал в ЦСКА вратаря Максима Бориско.

– Как вам новые защитники, они вписались в вашу игру?

– Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание. Мое кредо – не менять больше двух футболистов в одной линии. Четверо одного не заменят, это мое видение.