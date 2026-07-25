Талалаев предостерег «Балтику» от неверного шага: «Это выстрел в голову и борьба за выживание»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев не хочет, чтобы клуб продавал в ЦСКА вратаря Максима Бориско.
– Как вам новые защитники, они вписались в вашу игру?
– Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание. Мое кредо – не менять больше двух футболистов в одной линии. Четверо одного не заменят, это мое видение.
- В прошлом сезоне Бориско провел за калининградцев 23 матча во всех турнирах и занял второе место в РПЛ по количеству встреч без пропущенных мячей – 14.
- Уверенная игра позволила вратарю получить вызов в сборную России.
- По итогам чемпионата «Балтика» финишировала на шестой строчке.
Источник: «Матч ТВ»