Талалаев ответил, на что способны футболисты «Балтики» в этом сезоне

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от нового сезона.
– Вы в прошлом сезоне говорили, что хотите бороться за чемпионство.
– Говорить и делать – разные вещи. Мы до последних восьми туров выполняли то, что намеревались делать.
– Может ли ваша команда бороться за высокие места сейчас?
– Мои футболисты могут все!
- В прошлом сезоне «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ.
- Сегодня команда из Калининграда сыграет в матче 1-го тура чемпионата России с ЦСКА. Начало встречи – в 20:00 мск.
Источник: «РБ Спорт»