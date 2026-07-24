Талалаев ответил, на что способны футболисты «Балтики» в этом сезоне

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от нового сезона.

– Вы в прошлом сезоне говорили, что хотите бороться за чемпионство.

– Говорить и делать – разные вещи. Мы до последних восьми туров выполняли то, что намеревались делать.

– Может ли ваша команда бороться за высокие места сейчас?

– Мои футболисты могут все!