Талалаев заявил о неспокойной ситуации вокруг «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что будет доволен место в топ-10 РПЛ по итогам сезона.

– Прошлый сезон завершили на шестой строчке. Для вас будет принципиальным моментом в новом сезоне подняться на одну-две строчки выше?

– Нужно учитывать то, что сейчас происходит вокруг нашего клуба – а сейчас здесь немного неспокойно. Если мы займем место в десятке, то я буду доволен.

– В десятке?

– Да, это моя оценка того, что происходит внутри команды.

– А какова реальность сейчас в команде? Что имеете в виду?

– Из семи человек, кто пришел в команду сейчас, только Муфи обладает прямым опытом, классом и мастерством. Все остальные – молодежь. Когда заходит одна молодежь, то становится немного сложнее.

Прежде всего просадка идет в тренировочном процессе. Для того, чтобы были качественные изменения, нужно, чтобы уровень тренировочного процесса вырос. Не забывайте, что команду покинул Андраде, Хиль только восстановился от травмы, он не принимал участия в подготовке. Он также, как и Филин, отсутствовал во время подготовки к новому сезону. Так что отталкиваемся от этих факторов.