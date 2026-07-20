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Талалаев заявил о неспокойной ситуации вокруг «Балтики»

Сегодня, 13:25
6

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что будет доволен место в топ-10 РПЛ по итогам сезона.

– Прошлый сезон завершили на шестой строчке. Для вас будет принципиальным моментом в новом сезоне подняться на одну-две строчки выше?

– Нужно учитывать то, что сейчас происходит вокруг нашего клуба – а сейчас здесь немного неспокойно. Если мы займем место в десятке, то я буду доволен.

– В десятке?

– Да, это моя оценка того, что происходит внутри команды.

– А какова реальность сейчас в команде? Что имеете в виду?

– Из семи человек, кто пришел в команду сейчас, только Муфи обладает прямым опытом, классом и мастерством. Все остальные – молодежь. Когда заходит одна молодежь, то становится немного сложнее.

Прежде всего просадка идет в тренировочном процессе. Для того, чтобы были качественные изменения, нужно, чтобы уровень тренировочного процесса вырос. Не забывайте, что команду покинул Андраде, Хиль только восстановился от травмы, он не принимал участия в подготовке. Он также, как и Филин, отсутствовал во время подготовки к новому сезону. Так что отталкиваемся от этих факторов.

  • В прошлом сезоне «Балтика» показала лучший результат в истории, заняв в чемпионате России 6-е место.
  • Новый сезон РПЛ начнется 24 июля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (6)
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Интерес
1784546504
Удел провинциальных клубов, добившихся определённого успеха.Главное, чтобы закрепились в элите.
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evgevg13
1784547130
Растащили команду...
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СПОРТ 21 века
1784551537
Раньери, когда с Лестером шёл на первом месте, говорил всем: основная задача — сохранить прописку. Томас Тухель перед матчем за третье место говорил, что Англии бронза неинтересна. Но все помним, чем все эти разговоры закончились. Разве по матчу с Краснодаром можно сказать, что Балтика имеет какие-то проблемы с составом? Там каждый, кто выходил на замену, вносил свой вклад. Хочется отметить и тех, кто пришли: Муфи, Шнапцев, Кирш очень хорошо вошли в Балтику. Действительно неуступчивые ребята, особенно приятно отметить Кирша (воспитанник Зенита). Заметим, что и Чивич, Мурид, Рядно с прошлого сезона тоже прибавили в физическом и игровом тонусе. Владислав Батурин, который комментировал на ОККО, очень лестно отзывался о работе Талалаева, о готовности команды. И это притом условии, что у них не играл Хиль. Поэтому нет ощущения, что Балтика стала как-то слабее. Они за все тренировочные сборы пропустили только один мяч. Какие могут быть тогда вопросы...
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Давид59
1784552240
Ну, всё правильно говорит. Команда хорошая, но про задачи надо говорить поскромнее. Иначе руководство в конце сезона посчитает поставленную задачу невыполненной.
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Mirak92
1784555580
думаю 6-9 место железно будет.
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