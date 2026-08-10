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Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России

10 августа, 20:07

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о потенциальном снятии бана с российского футбола.

– Все большее количество наших сборных в командных видах спорта допускают с флагом и гимном. Насколько долго наш футбол будет в изоляции? Есть ли, возможно, какие-то задачи с прицелом на еврокубки у Дмитрия Игдисамова?

– Хотелось бы верить, что есть шансы на то, чтобы со следующего сезона быть допущенным. Понятно, что это очень-очень оптимистичный прогноз. Но тем не менее определенные сдвиги в этом направлении есть. Я знаю, что руководство РФС достаточно активно занимается этим вопросом. Он, конечно, непростой, потому что, в отличие от других видов спорта, футбол, если так можно сказать, – самый политизированный вид спорта. Мы это видели не так давно на чемпионате мира-2026.

Поэтому здесь вдвойне сложно преодолевать все эти ограничения. Но тем не менее, исходя из того, что я знаю, коллеги из УЕФА и ФИФА уже готовы общаться. По крайней мере, начиная с юношеских команд. У меня есть надежда, что в сезоне-2027/28 частично эти ограничения будут сняты.

  • Сборную России и клубы РПЛ отстранили от участия в международных турнирах в феврале 2022 года.
  • Сообщалось, что ФИФА может отменить бан российских команд после решения МОК.
  • Однако против снятия ограничений выступают члены УЕФА, например, федерации Англии, Германии и Франции.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные ЦСКА Россия Бабаев Роман
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