Пономарев высказался о будущем Дзюбы

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

Ранее генеральный директор красно-синих Роман Бабаев исключил возможность перехода в команду: «Агенты не предлагали нам Дзюбу. Мы не заинтересованы в подписании Артема». Пономарев, комментируя вариант с приглашением форварда в ЦСКА, сказал: «Он давно отыгранный материал».

«Вряд ли он сможет найти себе клуб. Ему 37 лет – это запредельный возраст. В обороне еще как-то можно отработать за счет опыта, но в нападении нужно двигаться. Его нужно красиво проводить. В «Спартак» его вряд ли возьмут, но можно проводить на любом товарищеском матче сборной России», – сказал Пономарев.