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Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»

28 августа, 16:31
6

Бывший защитник «Спартака» Егор Филипенко высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в клуб.

– Одно время в СМИ муссировалась тема символичного возвращения Дзюбы в родной «Спартак».

– Я думаю, Артeм им не помешал бы. По своим футбольным качествам – точно. Выйти на заменку на 20-30 минут, когда у команды что-то не получается и требуется упростить игру, он и сейчас в состоянии. Человек выигрывает больше всех единоборств в России, по крайней мере, вверху – это о чeм-то да говорит. Почему нет?

– Возможно, в «Спартаке» побоялись нарушить «химию» в раздевалке?

– Не верю я, что человек, который побил все рекорды, в 38 лет станет разваливать коллектив. Думаю, он взрослый парень и прекрасно понимает, что в своeм возрасте уже не будет основным в «Спартаке». Проблем такого рода точно не возникло бы. Мне кажется, наоборот, «Спартаку» нужен такой батя, который заряжал бы коллектив. Видимо, руководство клуба мыслит по-другому. Понятно, что сейчас это уже другой «Спартак», чем тот, в котором были мы. Не знаю, почему там не решились или побоялись вернуть Артeма.

  • Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • Известно, что Дзюба интересен «Факелу». Сам Артем хочет вернуться в «Спартак», рассматривая также вариант с завершением карьеры.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Филипенко Егор
Комментарии (6)
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Император Бомжей
1787925272
Правильно сделали, что не вернули, и вообще не вернут! Спартак не плохо выглядит.
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NewLife
1787926050
Зачем выволокли на свет этого заурядного белорусского игрочишку, который в основе Спартака провел один год за всю карьеру, и мнение которого на фиг никому не должно быть интересно, но, видимо, обосравшийся зюба со своим агентиком не могут успокоиться. Еще раз для ясности повторяю вам - идите накуй мерзавцы.
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Anton1969
1787926775
Пусть вешает бутсы на вешалку и идёт в биатлон, там двумя руками за палки будет держаться, на пару с Губяшкой!!! А в Спартаке ему нечего делать, от слова совсем🤣😂😅
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subbotaspartak
1787926841
Балбес. (А как по белорусски)
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neim
1787929457
Блин, меня как **** токнуло. В заголовке-то говорится как о состоявшемся факте. Вот любят туману напустить писатели заголовков ))).
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zigbert
1787933210
Не будет Дзюба в Спартаке никогда. Одного его желания не достаточно.
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