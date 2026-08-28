Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Егор Филипенко высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в клуб.

– Одно время в СМИ муссировалась тема символичного возвращения Дзюбы в родной «Спартак».

– Я думаю, Артeм им не помешал бы. По своим футбольным качествам – точно. Выйти на заменку на 20-30 минут, когда у команды что-то не получается и требуется упростить игру, он и сейчас в состоянии. Человек выигрывает больше всех единоборств в России, по крайней мере, вверху – это о чeм-то да говорит. Почему нет?

– Возможно, в «Спартаке» побоялись нарушить «химию» в раздевалке?

– Не верю я, что человек, который побил все рекорды, в 38 лет станет разваливать коллектив. Думаю, он взрослый парень и прекрасно понимает, что в своeм возрасте уже не будет основным в «Спартаке». Проблем такого рода точно не возникло бы. Мне кажется, наоборот, «Спартаку» нужен такой батя, который заряжал бы коллектив. Видимо, руководство клуба мыслит по-другому. Понятно, что сейчас это уже другой «Спартак», чем тот, в котором были мы. Не знаю, почему там не решились или побоялись вернуть Артeма.