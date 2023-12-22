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Егор Филипенко
Егор Филипенко
Завершил карьеру
10 апреля 1988 (38), Минск
#24 | Защитник
194 см | 86 кг
Беларусь | Россия
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2022.12.05 21:15
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2022.09.11 13:32
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