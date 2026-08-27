Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»

Бывший защитник «Спартака» Егор Филипенко вспомнил, как попал в клуб в 2008 году.

– Каково вам было в 19 лет попасть из маленького Борисова в московский мегаполис?

– Если говорим про города, то ужас, конечно. Первые полгода, если не год, на базе обитал – даже выезжать в город не хотелось. В одной комнате нашего блока жил я, в другой – Дима Торбинский, тоже классный футболист. Когда чуть освоился, стало попроще, и Москва мне даже начала нравиться.

– Потренировались в Тарасовке – и что дальше, чем заняться?

– Мне при подписании контракта сказали: «Ты молодой, тебе там проще будет сконцентрироваться на футболе». Постоянно на базе всего несколько человек проживали. Игорeк Горбатенко, Володя Быстров в Тарасовке часто задерживался. Остальные разъезжались. Хочешь – иди в тренажeрный зал, хочешь – на поле дорабатывай или телек в номере смотри. Можно было съездить в город погулять, но это неудобно. Такие расстояния – не наездишься. Первое время в «Спартаке» тяжело было. Звонил агенту: «Забирайте меня назад».

– Почему?

– 19 лет, сидишь на базе один. С ума сходил, тосковал по дому. Была ещe одна причина. Меня забрали заранее – не с 1 января, а осенью, за четыре тура до конца чемпионата Беларуси. В «Спартаке» решили, что так быстрее адаптируюсь в команде. «Спартак» играл в еврокубках, а я тренировался и летал с ними. У меня была договорeнность, что отпустят на чемпионский банкет БАТЭ – всe-таки моe первое золото, и для меня важно было там побывать. Когда подошло время, попросил два-три дня выходных – и получил отказ.

Обиделся страшно. Ну и начал названивать агенту: «Забирай меня отсюда. Хочу домой, к маме» (смеeтся). Адаптация тяжеловато проходила. У Артeма Дзюбы своя банда была – Паршивлюк, Федя Кудряшов, Ваня Комиссаров, Андрюха Иванов – и туда попасть было нелегко, не принимали чужаков. Только со временем мне удалось влиться. Когда начали общаться, дружить, стало повеселее.