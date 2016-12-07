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  • Филипенко: «Гончаренко посадил нас всех в раздевалке и начал кидать в игроков лед»

Филипенко: «Гончаренко посадил нас всех в раздевалке и начал кидать в игроков лед»

7 декабря 2016, 15:50
7

Защитник «Маккаби» Тель-Авив Егор Филипенко поделился воспоминаниями о совместной работе с нынешним главным тренером «Уфы» Виктором Гончаренко. Специалист возглавлял БАТЭ, за который ранее выступал футболист.

«Был случай, весьма неожиданный. У команды был плохой отрезок. Мы постоянно теряли очки. И вот очередной матч. Прямо перед выходом на поле Виктор Михайлович посадил нас всех в раздевалке и начал кидать в нас лед. Чуть выше игроков. Кому-то прилетело рикошетом от стены.

Вместе с тем у него была пламенная речь. Он требовал, чтобы мы взяли себя в руки, чтобы вышли и порвали соперника. Никто представить не мог, что в раздевалке такое возможно. Как сыграли? Победили на своем поле. Не помню кого. Кажется, это был последний или предпоследний год работы Гончаренко с БАТЭ», – заявил Филипенко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Уфа Филипенко Егор Гончаренко Виктор
Комментарии (7)
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семёнычев
1481118460
посмотрел бы Филипенко, что происходит в раздевалке омского "ГазМяса", не жаловался бы .....
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Zeff
1481126129
Пусть попробует в ЦСКА что нибудь подобное учудить.
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yorgenbarenz
1481128180
Не гляди,что мелкий мужичонка! В нём навозу хватает! Может,он и Слуцкому в Антарктиду велел свалить?
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за ЦСКА с 1980г
1481131843
Короче,умеет встряхнуть команду не хуже Карпина..
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за ЦСКА с 1980г
1481131883
Самое главное что победили..
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1481131902
..а победителей не судят..
Ответить
Mi6
1481220658
Не тряпкослуц, уже хорошо
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