Филипенко: «Гончаренко посадил нас всех в раздевалке и начал кидать в игроков лед»

Защитник «Маккаби» Тель-Авив Егор Филипенко поделился воспоминаниями о совместной работе с нынешним главным тренером «Уфы» Виктором Гончаренко. Специалист возглавлял БАТЭ, за который ранее выступал футболист.

«Был случай, весьма неожиданный. У команды был плохой отрезок. Мы постоянно теряли очки. И вот очередной матч. Прямо перед выходом на поле Виктор Михайлович посадил нас всех в раздевалке и начал кидать в нас лед. Чуть выше игроков. Кому-то прилетело рикошетом от стены.

Вместе с тем у него была пламенная речь. Он требовал, чтобы мы взяли себя в руки, чтобы вышли и порвали соперника. Никто представить не мог, что в раздевалке такое возможно. Как сыграли? Победили на своем поле. Не помню кого. Кажется, это был последний или предпоследний год работы Гончаренко с БАТЭ», – заявил Филипенко.