- 23 января
- 09:18 «Барселона» интересуется 18-летним Глухом из «Маккаби». Его пытался купить «Зенит»
- 16 января
- 13:26 В «Маккаби» прокомментировали возможное назначение Слуцкого главным тренером 2
- 12:18 Стало известно, какую команду мог возглавить Слуцкий этой зимой 3
- 4 января
- 00:04 «Маккаби» расторг контракт с Ивичем. Он должен возглавить «Краснодар»
- 31 декабря 2022
- 12:30 Стали известны детали контракта между «Краснодаром» и Ивичем
- 29 декабря 2022
- 14:58 В «Маккаби» прокомментировали новость о скором назначении Ивича тренером «Краснодара»
- 24 декабря 2022
- 16:30 В «Маккаби» отреагировали на новость об уходе тренера Ивича в «Краснодар»
- 23 декабря 2022
- 19:57 «Краснодар» определился с новым главным тренером 2
- 16:41 «Краснодар» хочет пригласить тренера «Маккаби» 1
- 13 октября 2022
- 07:23 Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
- 21 августа 2022
- 12:30 «Зенит» увеличил предложение по 18-летнему Глуху. Он может стать 1-м израильтянином в истории клуба 4
- 20 августа 2022
- 16:40 В «Маккаби» отказались комментировать интерес «Зенита» к 18-летнему Глуху 1
- 15 августа 2022
- 22:32 Агент Глуха отреагировал на информацию о предложении «Зенита»
- 17:02 «Зенит» предложил 4 миллиона за 18-летнего Глуха. Он может стать 1-м израильтянином в истории клуба 31
- 5 августа 2022
- 15:55 Агент Карцева раскрыл срок контракта с «Динамо» 3
- 15:00 Карцев сегодня подпишет контракт с «Динамо»
- 4 июня 2022
- 13:13 Глава селекции ЦСКА и братья Березуцкие могут уйти в «Маккаби» из Тель-Авива 7
- 24 февраля 2022
- 22:55 Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
- 17 февраля 2022
- 22:55 Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала
- 13 декабря 2021
- 16:23 Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары 1
- 17 сентября 2021
- 20:35 Видео Перица – лучший игрок первого тура Лиги конференций; Пеллегрини – автор лучшего гола
- 18 мая 2021
- 16:00 Агент Переца: «Ведем переговоры с некоторыми российскими клубами» 1
- 24 апреля 2021
- 17:31 В ЦСКА опровергли интерес к Перецу 2
- 25 февраля 2021
- 22:58 Лига Европы. «Шахтер», «Арсенал» и «Аякс» вышли в 1/8 финала, «Наполи» вылетел 2
- 19 февраля 2021
- 00:57 Лига Европы. «Шахтер» победил «Маккаби», «Арсенал» сыграл вничью с «Бенфикой» и другие результаты
- 14 декабря 2020
- 18:39 Гендиректор «Шахтера» – о Лиге Европы: «Должны выигрывать этот турнир» 6
- 6 ноября 2020
- 00:10 Видео Начало игры ЛЕ «Вильярреал» – «Маккаби» отложено более чем на час из-за ливня
- 1 октября 2020
- 00:12 Лига чемпионов. «Зальцбург» и «Мидтьюлланд» вышли в групповой раунд 1