Лига Европы. Победы «Бетиса», «Штутгарта», «Болоньи»; «Лион» забил 6 голов и другие результаты

5-й тур общего этапа Лиги Европы-2025/26 завершился еще девятью матчами.
С результатами игр, которые закончились два часа назад, можно ознакомиться здесь.
Лига Европы. 5 тур
Болонья - Зальцбург - 4:1 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Й. Одгор, 26; 1:1 - Й. Вертессен, 33; 2:1 - Т. Даллинга, 51; 3:1 - Ф. Бернардески, 53; 4:1 - Р. Орсолини, 86.
Рейнджерс - Брага - 1:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Тавернье, 45+3 (с пенальти); 1:1 - Г. Мартинес, 69.
Удаления: М. Диоманде, 90+5 (вторая ж.к) - Р. Салазар, 61.
Гоу Эхед Иглс - Штутгарт - 0:4 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Д. Левелинг, 20; 0:2 - Д. Левелинг, 35; 0:3 - Б. Эль-Ханнус, 59; 0:4 - Б. Буанани, 90+3.
Црвена Звезда - ФКСБ - 1:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - Б. Дуарте, 50.
Удаления: F. Tebo , 27 - нет.
Бетис - Утрехт - 2:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Эрнандес, 42; 2:0 - Э. Абде, 50; 2:1 - М. Родригес, 55.
Панатинаикос - Штурм - 2:1 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Свидерски, 18; 1:1 - О. Китеишвили, 34; 2:1 - Д. Калабрия, 74.
Ноттингем Форест - Мальме - 3:0 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Р. Йетс, 27; 2:0 - А. Калимуэндо, 44; 3:0 - Н. Миленкович, 59.
Генк - Базель - 2:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Х. О, 14; 2:0 - K. Karetsas , 45+2; 2:1 - P. Otele , 57.
Маккаби - Лион - 0:6 (0:3)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Абнер, 4; 0:2 - К. Толиссо, 25; 0:3 - М. Ниахате, 35 (с пенальти); 0:4 - К. Толиссо, 51; 0:5 - К. Толиссо, 54; 0:6 - А. Карабец, 62.
Удаления: С. Йехезкель, 90+1 (вторая ж.к) - нет.
Источник: «Бомбардир»