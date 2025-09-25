Введите ваш ник на сайте
«Астон Виллу» призвали бойкотировать матч с израильской командой в Лиге Европы

Сегодня, 22:46
1

Британский депутат Айюб Хан обратился к «Астон Вилле».

«Я думаю, «Астон Вилле» следует проявить высокие моральные принципы и отказаться играть с «Маккаби».

Я понимаю, что они хотят набрать три очка, но есть и моральный аспект, и я подозреваю, что большое количество болельщиков «Виллы» на самом деле не возражали бы против такого решения», – сказал член парламента Великобритании от Бирмингема.

  • «Астон Вилла» должна сыграть с израильской командой в 4-м туре общего этапа Лиги Европы.
  • Матч запланирован на 6 ноября.

fakeid
1758830872
вы бы там у себя сперва разобрались. а то у вас мусульманка возглавляет мвд (который занимается и миграцией в т.ч.), в школах одни мусульмане, уже запретили давать детям свинину. дальше что?
Ответить
