«Астон Виллу» призвали бойкотировать матч с израильской командой в Лиге Европы

Британский депутат Айюб Хан обратился к «Астон Вилле».
«Я думаю, «Астон Вилле» следует проявить высокие моральные принципы и отказаться играть с «Маккаби».
Я понимаю, что они хотят набрать три очка, но есть и моральный аспект, и я подозреваю, что большое количество болельщиков «Виллы» на самом деле не возражали бы против такого решения», – сказал член парламента Великобритании от Бирмингема.
- «Астон Вилла» должна сыграть с израильской командой в 4-м туре общего этапа Лиги Европы.
- Матч запланирован на 6 ноября.
Источник: Спортс’’