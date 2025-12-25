Два клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих команд мира по стоимости состава

«Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 клубов мира с самыми дорогими составами по версии Transfermarkt.

Игроки петербуржцев суммарно оценены в 174,9 миллиона евро. В общем рейтинге «Зенит» занимает 69-е место. Он оказался между «Фрайбургом» (182,2 миллиона) и «Шахтером» (163,3 миллиона).

Игроки «Спартака» суммарно оценены в 131,35 миллиона евро. В рейтинге красно-белые занимают 97-е место. Москвичи расположились между «Севильей» (131,4 миллиона) и «Шеффилд Юнайтед» (129,93 миллиона).