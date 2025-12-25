Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Два клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих команд мира по стоимости состава

Два клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих команд мира по стоимости состава

Сегодня, 13:49
2

«Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 клубов мира с самыми дорогими составами по версии Transfermarkt.

Игроки петербуржцев суммарно оценены в 174,9 миллиона евро. В общем рейтинге «Зенит» занимает 69-е место. Он оказался между «Фрайбургом» (182,2 миллиона) и «Шахтером» (163,3 миллиона).

Игроки «Спартака» суммарно оценены в 131,35 миллиона евро. В рейтинге красно-белые занимают 97-е место. Москвичи расположились между «Севильей» (131,4 миллиона) и «Шеффилд Юнайтед» (129,93 миллиона).

  • В рейтинге лидирует «Реал» с общей стоимостью игроков 1,38 миллиарда евро.
  • Замыкает топ-100 «Селтик». Стоимость футболистов шотландского клуба оценена в 126,5 миллиона евро.

Еще по теме:
Рейтинг клубов России по стоимости состава 2
Экс-игрок «Зенита» – о трансфере Дивеева из ЦСКА: «Делают все, чтобы обескровить соперника» 12
Семин объяснил, зачем «Зениту» и ЦСКА понадобилась сделка по Дивееву и Гонду 6
Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1766661953
Как же стыдно за антинародный кб позор России. Сколько в них не вкладывай, всё равно будут многолетними лузерами шестёрками. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
ЦСКА расстанется с нападающим
15:37
1
ФотоКруговой пожаловался, что в сборной России не могут запомнить его имя
15:24
1
Видео«Спартак» выпустил новогодний фильм об исчезновении клуба
15:10
4
ВидеоКарпин с Сафоновым приготовили салат Оливье
14:50
3
Дасаев резко высказался в адрес Бубнова: «У человека беда с головой»
14:37
14
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal
14:28
«Спартак» продлит контракт с полузащитником
14:01
5
Два клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих команд мира по стоимости состава
13:49
2
Экс-арбитр ФИФА раскрыл, как судьи могут влиять на события в матчах РПЛ
13:15
8
В «Ростове» оценили вероятность снятия команды с чемпионата России
12:57
9
Все новости
Все новости
Видео«Рубин» продлил контракт с нападающим
14:59
Стало известно, какую сумму «Динамо» хочет получить за Бителло
14:21
«Спартак» продлит контракт с полузащитником
14:01
5
Два клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих команд мира по стоимости состава
13:49
2
Юран – о «Спартаке»: «Народную команду должен тренировать российский специалист»
13:28
6
Экс-арбитр ФИФА раскрыл, как судьи могут влиять на события в матчах РПЛ
13:15
8
В «Ростове» оценили вероятность снятия команды с чемпионата России
12:57
9
ФотоРейтинг клубов России по стоимости состава
12:48
3
Экс-игрок «Зенита» – о трансфере Дивеева из ЦСКА: «Делают все, чтобы обескровить соперника»
12:31
16
Испанский журналист – о назначении Карседо: «Нужно быть гадалкой, чтобы понимать «Спартак»
12:19
Семин объяснил, зачем «Зениту» и ЦСКА понадобилась сделка по Дивееву и Гонду
12:09
6
«Оренбург» арендует парагвайского защитника
11:46
Расформированный клуб РПЛ будет возрожден
11:34
11
ФотоУ Кержакова родился четвертый ребенок
11:23
4
Сделка по обмену Гонду на Дивеева оказалась под угрозой срыва
10:57
22
Назван лидер РПЛ по созданным голевым моментам
10:45
8
Определен лучший вратарь в истории чемпионата России
10:38
5
«Локомотив» сделал заявление по Ненахову
10:29
Мостовой объяснил разницу между Абаскалем и предполагаемым новым тренером «Спартака» Карседо
10:20
1
Стала известна позиция «Спартака» по трансферу Ливая
10:16
9
Карпина признали разочарованием года в российском спорте
10:14
3
ФотоКлуб Первой лиги вернул вингера в ЦСКА
09:58
«Пари НН» предложил новый контракт лидеру команды
09:45
Стало известно, покинет ли «Ростов» один из легионеров
09:33
Фото«Динамо» подписало нападающего сборной Беларуси U19
09:20
Юран отреагировал на возможное назначение Карседо в «Спартак»
08:39
2
ФотоДавила надел форму «Зенита» с кубкового матча питерцев с ЦСКА
08:16
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в «Зенит»
08:05
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 