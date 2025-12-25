Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Круговой пожаловался, что в сборной России не могут запомнить его имя

Круговой пожаловался, что в сборной России не могут запомнить его имя

Сегодня, 15:24
1

Защитник ЦСКА Данил Круговой отметил, что пресс-служба сборной России неправильно пишет его имя.

В соцсетях национальной команды появились публикации со статистикой по итогам 2025 года. На изображениях к ним Кругового называют Даниилом, а не Данилом.

«Надеюсь, в сборной России к 2026 году запомнят, что я Данил, а не Даниил», – написал Круговой.

  • В 2025 году он провел 7 матчей за национальную команду, в которых сделал 2 результативные передачи.
  • Круговой дебютировал в национальной команде в 2022 году.

Источник: телеграм-канал DENZELLOFFICIAL
Товарищеские матчи. Сборные ЦСКА Россия Круговой Данил
Красногвардейчик
1766666999
Миллер приказал))
