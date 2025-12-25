Круговой пожаловался, что в сборной России не могут запомнить его имя

Защитник ЦСКА Данил Круговой отметил, что пресс-служба сборной России неправильно пишет его имя.

В соцсетях национальной команды появились публикации со статистикой по итогам 2025 года. На изображениях к ним Кругового называют Даниилом, а не Данилом.

«Надеюсь, в сборной России к 2026 году запомнят, что я Данил, а не Даниил», – написал Круговой.