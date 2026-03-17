Топ-клуб АПЛ может уволить тренера на этой неделе

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот находится на грани отставки.
47-летнего нидерландского специалиста не планировали увольнять до конца сезона, но последние результаты заметно ослабили его позиции.
Если в среду мерсисайдцы вылетят от «Галатасарая» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, тренер немедленно уйдет с занимаемой должности.
Временно возглавить команду готов легендарный экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.
- Слот был назначен в английский клуб летом 2024 года.
- Его статистика: 62 победы, 16 ничьих и 23 поражения в 101 матче.
- Контракт тренера действует до 30 июня 2027-го.
- После 30 туров «Ливерпуль» идет на пятом месте в таблице АПЛ.
- Ответный матч 1/8 ЛЧ с «Галатасараем» пройдет 18 марта в 23:00 мск. В первой встрече турки победили со счетом 1:0.
Источник: TeamTalk