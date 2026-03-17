Топ-клуб АПЛ может уволить тренера на этой неделе

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот находится на грани отставки.

47-летнего нидерландского специалиста не планировали увольнять до конца сезона, но последние результаты заметно ослабили его позиции.

Если в среду мерсисайдцы вылетят от «Галатасарая» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, тренер немедленно уйдет с занимаемой должности.

Временно возглавить команду готов легендарный экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.