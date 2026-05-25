Только 2 африканских футболиста провели 300+ матчей АПЛ в старте

Сегодня, 14:49

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал вторым игроком из Африки, проведшим 300 матчей в АПЛ, выходя в стартовом составе.

Юбилейной для него стала воскресная встреча с «Брентфордом» (1:1) в 38-м туре Премьер-лиги.

В активе египетского вингера 294 матча АПЛ в старте за «Ливерпуль», еще 6 – в составе «Челси».

Ранее единственным африканским футболистом, которому удалось достичь этой отметки, был Коло Туре – ивуариец отыграл в старте 304 матча в АПЛ, выступая за «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

  Салах провел прощальный матч за «Ливерпуль».

Источник: Squawka
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Салах Мохамед Туре Коло
