Только 2 африканских футболиста провели 300+ матчей АПЛ в старте

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал вторым игроком из Африки, проведшим 300 матчей в АПЛ, выходя в стартовом составе.

Юбилейной для него стала воскресная встреча с «Брентфордом» (1:1) в 38-м туре Премьер-лиги.

В активе египетского вингера 294 матча АПЛ в старте за «Ливерпуль», еще 6 – в составе «Челси».

Ранее единственным африканским футболистом, которому удалось достичь этой отметки, был Коло Туре – ивуариец отыграл в старте 304 матча в АПЛ, выступая за «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».