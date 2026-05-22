«Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы – он возглавлял клуб 10 лет

Хосеп Гвардиола покинул пост главного тренера «Манчестер Сити».
Английский клуб объявил об уходе испанского специалиста на официальном сайте.
24 мая «Сити» сыграет с «Астон Виллой» в 38-м туре АПЛ. Этот матч будет последним для Гвардиолы.
- Гвардиола возглавлял «Манчестер Сити» 10 лет (с июля 2016 года).
- Команда под его руководством выиграла 20 трофеев, включая АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
- Его статистика: 592 официальных матча во всех турнирах, 423 победы, 76 ничьих, 92 поражения.
- Новым главным тренером «Сити» станет Энцо Мареска.
