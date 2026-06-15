Еще один игрок «Челси» хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес не скрывает, что хочет покинуть клуб.
Он не прочь перейти в «Реал» вслед за защитником Марком Кукурельей и ранее лайкнул пост инсайдера Фабрицио Романо о трансфере испанца.
«Челси» относится к ситуации спокойно и готов отпустить Энцо за разумную цену. «Синие» хотят получить за игрока 120 миллионов фунтов [139 миллионов евро].
Также сообщается, что «Реал» рассматривает варианты с подписанием Родри и Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма».
- 25-летний Энцо Фернандес в этом сезоне провел за «Челси» 54 матча, забил 15 голов, сделал 7 ассистов.
- Срок контракта игрока сборной Аргентины с лондонцами рассчитан до середины 2032 года.
Источник: страница Бена Джейкобса в соцсети X