Еще один игрок «Челси» хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес не скрывает, что хочет покинуть клуб.

Он не прочь перейти в «Реал» вслед за защитником Марком Кукурельей и ранее лайкнул пост инсайдера Фабрицио Романо о трансфере испанца.

«Челси» относится к ситуации спокойно и готов отпустить Энцо за разумную цену. «Синие» хотят получить за игрока 120 миллионов фунтов [139 миллионов евро].

Также сообщается, что «Реал» рассматривает варианты с подписанием Родри и Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма».