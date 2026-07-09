Мбаппе не реализовал пенальти в 1/4 финала ЧМ-2026

Килиан Мбаппе, нападающий сборной Франции, не забил с пенальти на 28-й минуте четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 против Марокко.

Встреча проходит на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Главный арбитр – Факундо Тельо из Аргентины. Счет к этому моменту остается не открытым – 0:0.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в США.

Для Мбаппе это третий чемпионат мира.

На ЧМ-2022 Франция победила Марокко в полуфинале.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе