Мбаппе не реализовал пенальти в 1/4 финала ЧМ-2026

Килиан Мбаппе, нападающий сборной Франции, не забил с пенальти на 28-й минуте четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 против Марокко.
Встреча проходит на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Главный арбитр – Факундо Тельо из Аргентины. Счет к этому моменту остается не открытым – 0:0.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в США.
- Для Мбаппе это третий чемпионат мира.
- На ЧМ-2022 Франция победила Марокко в полуфинале.
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Источник: «Бомбардир»