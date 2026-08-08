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  • Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА

Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА

8 августа, 09:47
9

УЕФА выплатил шестизначную компенсацию предполагаемой любовнице президента ФИФА Джанни Инфантино в период его работы генеральным секретарем организации, сообщает The Telegraph.

По информации издания, у Инфантино были отношения с сотрудницей, занимавшей административную должность. За время связи он повысил ее до руководящей позиции и увеличил оклад на 30 процентов. Стремительный карьерный рост женщины вызвал вопросы у коллег и опасения насчет возможного злоупотребления служебным положением со стороны функционера.

После ухода сотрудницы из УЕФА организация оплатила ей обучение по программе MBA в бизнес-школе – стоимость года учебы там составляет около 45 тысяч фунтов. Кроме того, Инфантино, как утверждается, использовал свои связи, чтобы помочь ей получить высокооплачиваемую должность в смежной сфере.

Ситуация вызвала критику со стороны Мишеля Платини, занимавшего тогда пост президента УЕФА. В итоге было решено, что женщина покинет организацию с денежной компенсацией.

  • Инфантино женат на Лине Аль-Ашкар с 2001 года, у пары четверо детей.
  • Джанни возглавляет ФИФА с 2016 года.
  • Вскоре он может покинуть пост на фоне скандалов.

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Источник: The Telegraph
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (9)
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Император Бомжей
1786171955
Короче понятно, лысая гнида скоро покинет свой пост! Прикольно, что УЕФА в открытую прям конфликтует.. Еще забавно, что и Трамп не помог лысой гниде и уже британские газеты стали уничтожать лысую гниду!)))
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...уефан
1786172304
...чем хуже - тем лучше!...
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рылы
1786172752
и давно трамп получает деньги от уефы?
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Красногорск_Фан
1786173137
Хоть любовницу, а не любовника. Все же есть в предводителе футбола что то хорошее. Баб любит, на футбол часто ходит, деньги гребет. Создает правильный пример для подражания подрастающему поколению.
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сапёр 75
1786173286
Не виноватая я , он сам мне платил ))) Хотя если честно , то это очередная придумка жёлтой прессы
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VVM1964
1786174333
Безобидные шалости - у нас так каждый второй чиновник начиная со среднего звена себя ведет !🤣
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Просто-333
1786175194
Пусть лысый со своего кармана вернёт бабло
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САДЫЧОК
1786178242
Попал лысый чёрт!
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