Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА

УЕФА выплатил шестизначную компенсацию предполагаемой любовнице президента ФИФА Джанни Инфантино в период его работы генеральным секретарем организации, сообщает The Telegraph.

По информации издания, у Инфантино были отношения с сотрудницей, занимавшей административную должность. За время связи он повысил ее до руководящей позиции и увеличил оклад на 30 процентов. Стремительный карьерный рост женщины вызвал вопросы у коллег и опасения насчет возможного злоупотребления служебным положением со стороны функционера.

После ухода сотрудницы из УЕФА организация оплатила ей обучение по программе MBA в бизнес-школе – стоимость года учебы там составляет около 45 тысяч фунтов. Кроме того, Инфантино, как утверждается, использовал свои связи, чтобы помочь ей получить высокооплачиваемую должность в смежной сфере.

Ситуация вызвала критику со стороны Мишеля Платини, занимавшего тогда пост президента УЕФА. В итоге было решено, что женщина покинет организацию с денежной компенсацией.