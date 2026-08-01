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  • Реакция УЕФА на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам

Реакция УЕФА на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам

Вчера, 14:06
6

УЕФА опубликовал заявление в связи с изменением позиции президента ФИФА Джанни Инфантино.

  • Инфантино хотел продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.
  • В УЕФА пригрозили бойкотом турнира.
  • Совет УЕФА выступил от лица 55 входящих в него стран, включая Россию.
  • Позднее президент ФИФА заявил об отказе от скандального проекта.

«УЕФА приветствует решение ФИФА отказаться от своих планов по продаже доли прав на свои соревнования, включая чемпионат мира, в частные руки.

Это предложение было единогласно отвергнуто национальными ассоциациями УЕФА и многими другими федерациями и конфедерациями разных масштабов по всему миру, чья работа заключается в защите футбола.

УЕФА благодарит всех болельщиков, лиги, клубы, игроков, отдельных лиц, ассоциации и конфедерации, которые выступили против этой схемы, наряду со многими премьер-министрами, главами государств и комментаторами, которые демонстрировали президенту ФИФА, что футбол не продается.

Мы не можем и дальше мириться с подобными тайными схемами, которые в спешке продвигаются безликими людьми и приносят игре сомнительную пользу. Необходимо установить, кто несет за это ответственность, и привлечь этих людей к ответу.

В ближайшие дни и недели УЕФА совместно со своими ассоциациями и в тесном сотрудничестве с другими конфедерациями проанализирует, как это вообще стало возможным, и разработает план, который не позволит подобному повториться.

Это расследование должно быть всесторонним и фундаментальным. Ни один вариант не должен быть исключен. Нынешнее руководство ФИФА утратило доверие не только УЕФА, но и многих других членов футбольной семьи.

Когда Джанни Инфантино в 2016 году обратился к ассоциациям – членам ФИФА с просьбой избрать его на пост президента организации, он говорил: «Разумеется, мы должны действовать прозрачно. Последние 15 лет моя работа в УЕФА была прозрачной. Вы будете каждый день принимать участие в жизни ФИФА», а затем заявил перед собранием представителей ассоциаций: «Деньги ФИФА – это ваши деньги. Это не деньги президента ФИФА. Это ваши деньги. Вы – национальные ассоциации, и средства ФИФА должны служить развитию футбола, а не чему-либо еще».

Он не смог выполнить ни одно из этих обещаний. Небрежно подготовленная, закулисная и непрозрачная сделка, которую он разработал и пытался навязать, была какой угодно, но только не прозрачной.

Имея в резервах более 5 миллиардов долларов, он также не сумел использовать средства ассоциаций на благо футбола.

УЕФА немедленно начнет работу с партнерами и всеми заинтересованными сторонами по всему миру, чтобы предложить новый механизм распределения средств через существующую программу FIFA Forward.

Мы должны начать использовать часть тех денег, которые бездействуют на банковских счетах ФИФА, чтобы дать необходимый импульс развитию массового и всего мирового футбола во всех 211 странах – членах ФИФА. Но для этого не нужно распродавать семейные ценности.

Это победа для всего футбола. Но это не конец истории. Само предложение отозвано, однако задача по восстановлению доверия к ФИФА только начинается», – говорится в заявлении УЕФА.

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Источник: твиттер журналиста Sky News Роба Харриса
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (6)
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NewLife
1785584466
**здец инфантине😆
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рылы
1785585082
инфантина сейчас штурмует клинику, чтобы сделать пересадку волос с жопы на свою лысину, чтобы его не узнали на улице и не плюнули в морду.
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АК 68
1785585131
А трамп будет кричать:-Свободу Юрию Деточкину!🤨
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biber.ru
1785585175
Всякому по Якову.
Ответить
BRO_football
1785586891
Скорее всего Инфантино не отказался от первоначальной идеи. Права на ЧМ всё же продадут частным инвесторам. Просто сделают настолько мутную и запутанную схему, что никто ничего не поймёт. И афишировать это дело никто не будет. Формально всё останется как есть сейчас, на деле же друзья и родственники Трампа получат желаемое. Да и сейчас как бы мировым футболом рулят арабские шейхи. Это что, не частные инвесторы?
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Willow
1785593544
Будто одним не дали распилить, теперь другие хотят снять деньги со счета и распи..."использовать для развития"
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