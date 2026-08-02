Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров высказался о противостоянии УЕФА и ФИФА.

Президент ФИФА Джанни Инфантино хотел продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

В УЕФА пригрозили бойкотом турнира.

Совет УЕФА выступил от лица 55 входящих в него стран, включая Россию.

Позднее глава ФИФА заявил об отказе от скандального проекта.

Сообщалось, что Инфантино близок к отставке с занимаемой должности.

«Нас всe равно нет в мировом футболе. Пока это так, нам вообще должно быть без разницы на противостояние ФИФА и УЕФА.

На чемпионате мира Инфантино прогнулся по всем вопросам. Были дурацкие решения, отмены карточек, перепродажи билетов, теперь еще и продажа прав. Мне вообще без разницы, сохранит ли Инфантино свой пост после всех этих ситуаций. Всe равно всe будет решаться в политической плоскости», – сказал Быстров.