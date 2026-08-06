Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о ситуации вокруг президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Футбол – самый популярный вид спорта на планете, поэтому здесь всегда будут люди, которые захотят прославиться. Где еще так быстро можно заработать миллионы? Не будет Инфантино, назначат другого.

Вы покажите его фотографию на улицах Москвы до чемпионата мира! 48 из 50 человек скажут, что не знают, кто это.

Спросите у кого угодно, даже у футбольных людей – кто был до Инфантино? Я вот не помню», – сказал Мостовой.