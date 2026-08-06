Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»

«Реал» близок к завершению покупки вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде.

Сумма сделки составит 125 миллионов евро плюс 15 миллионов бонусами.

Немецкий клуб разрешил ивуарийцу вылететь в Мадрид для прохождения медосмотра и подписания контракта.