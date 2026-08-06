Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»

«Реал» близок к завершению покупки вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде.
Сумма сделки составит 125 миллионов евро плюс 15 миллионов бонусами.
Немецкий клуб разрешил ивуарийцу вылететь в Мадрид для прохождения медосмотра и подписания контракта.
- 19-летний Диоманде в прошлом сезоне провел за «РБ Лейпциг» 36 матчей, забил 13 голов, сделал 10 ассистов.
- Он должен подписать контракт с «Реалом» до 2031 года.
- Ранее Диоманде уже выступал в Испании за «Леганес».
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X