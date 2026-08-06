«Барселона» провела переговоры по Родри

«Барселона» провела переговоры с агентами полузащитника «Манчестер Сити» Родри об условиях потенциального трансфера.

Считается, что хавбека может привлечь переход в «блауграну» подходящий стиль игры команды и плавная адаптация в раздевалке. В каталонском клубе он сможет присоединиться к партнерам по сборной Испании, с которыми выиграл ЧМ-2026.

Интерес к футболисту также проявляет «Реал».