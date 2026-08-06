«Барселона» провела переговоры по Родри

«Барселона» провела переговоры с агентами полузащитника «Манчестер Сити» Родри об условиях потенциального трансфера.
Считается, что хавбека может привлечь переход в «блауграну» подходящий стиль игры команды и плавная адаптация в раздевалке. В каталонском клубе он сможет присоединиться к партнерам по сборной Испании, с которыми выиграл ЧМ-2026.
Интерес к футболисту также проявляет «Реал».
- 30-летний Родри в прошлом сезоне провел за «Манчестер Сити» 33 игры, забил 2 гола.
- В 2024-м он выиграл «Золотой мяч» лучшему футболисту мира.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.
- Срок контракта Родри с «горожанами» истекает в середине 2027 года.
Источник: The Athletic