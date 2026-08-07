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Раскрыта позиция «Зенита» по трансферу Батракова

7 августа, 10:58
3

«Зенит» пока не планирует покупать полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Об этом рассказал представитель игрока Владимир Кузьмичев.

– А «Зенит» в последнее время не активизировался? Не выходили ли питерцы на «Локомотив» по поводу Батракова?

– У нас такой информации нет. Насколько я знаю, «Зенит» не обращался в клуб по поводу Алексея.

  • 21-летний Батраков в этом сезоне в 3 матчах отметился 1 ассистом.
  • Всего в 82 играх в составе «Локомотива» на его счету 33 гола и 23 ассиста.
  • Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Батраков Алексей
Комментарии (3)
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vrozmayev
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Интерес
1786091002
Из разряда "спросите у Ваньки Карпова", или-"агент ничего не знает"!
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Литейный 4 (returned)
1786091520
Какой Зенит? Батраков продаётся только в топ 5 мировых клубов. Там очередь за ним. Гыгыгы
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