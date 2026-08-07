Раскрыта позиция «Зенита» по трансферу Батракова

«Зенит» пока не планирует покупать полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
Об этом рассказал представитель игрока Владимир Кузьмичев.
– А «Зенит» в последнее время не активизировался? Не выходили ли питерцы на «Локомотив» по поводу Батракова?
– У нас такой информации нет. Насколько я знаю, «Зенит» не обращался в клуб по поводу Алексея.
- 21-летний Батраков в этом сезоне в 3 матчах отметился 1 ассистом.
- Всего в 82 играх в составе «Локомотива» на его счету 33 гола и 23 ассиста.
- Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»