Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Андрей Ещенко сравнил игру команд в этом сезоне.

– Как вам игра «Динамо» в первых турах?

– Ничего сверхъестественного, поэтому такой и результат. Допустим, пришел Хуан Карлос Карседо в «Спартак» – у него хоть какая‑то структура появилась, взаимодействие игроков. У «Динамо» я такого не вижу. Пока не очень понятно.

– Что думаете о матче против махачкалинского «Динамо»?

– Московское «Динамо» не обыграет махачкалинское, если будет играть вальяжно. Если будут держать удар, борьбу и стыки, то тогда может что‑то получиться.