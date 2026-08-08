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  • Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо

Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо

8 августа, 20:54

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Андрей Ещенко сравнил игру команд в этом сезоне.

– Как вам игра «Динамо» в первых турах?

– Ничего сверхъестественного, поэтому такой и результат. Допустим, пришел Хуан Карлос Карседо в «Спартак» – у него хоть какая‑то структура появилась, взаимодействие игроков. У «Динамо» я такого не вижу. Пока не очень понятно.

– Что думаете о матче против махачкалинского «Динамо»?

– Московское «Динамо» не обыграет махачкалинское, если будет играть вальяжно. Если будут держать удар, борьбу и стыки, то тогда может что‑то получиться.

  • Карседо возглавил «Спартак» в январе.
  • В «Динамо» летом вернулся Сандро Шварц.
  • У бело-голубых нет трофеев с 1995 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Ещенко Андрей Карседо Хуан Карлос
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