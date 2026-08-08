Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Андрей Ещенко сравнил игру команд в этом сезоне.
– Как вам игра «Динамо» в первых турах?
– Ничего сверхъестественного, поэтому такой и результат. Допустим, пришел Хуан Карлос Карседо в «Спартак» – у него хоть какая‑то структура появилась, взаимодействие игроков. У «Динамо» я такого не вижу. Пока не очень понятно.
– Что думаете о матче против махачкалинского «Динамо»?
– Московское «Динамо» не обыграет махачкалинское, если будет играть вальяжно. Если будут держать удар, борьбу и стыки, то тогда может что‑то получиться.
- Карседо возглавил «Спартак» в январе.
- В «Динамо» летом вернулся Сандро Шварц.
- У бело-голубых нет трофеев с 1995 года.
Источник: «Матч ТВ»