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Андрей Ещенко
Андрей Ещенко
Россия
9 февраля 1984 (42), Иркутск
Тренер
Статистика
Новости
Ещенко назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке
20 октября
1
Ещенко назвал двух фаворитов на «Золотой мяч»
7 октября
Ещенко определил лучшую команду РПЛ
25 августа
5
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
8 августа
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
6 августа
Видео
Ещенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»
3 августа
9
Ещенко высказался об уходе Барко из «Спартака»
26 июля
3
Ещенко раскритиковал игру «Зенита»: «Ни комбинаций, ничего, одни подачи»
23 июля
10
Ещенко одним словом описал возможную переигровку матча «Зенит» – «Спартак»
23 июля
11
«Это был ужас»: Ещенко рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Кубани»
21 июня
1
Мнение Ещенко о приближающемся уходе Барко из «Спартака»
7 июня
12
Ещенко подвел итоги сезона для «Спартака»
19 мая
4
Ещенко прокомментировал отказ своей команды лететь во Владивосток
30 апреля
1
Реакция Ещенко на комичный нырок Соболева с «Динамо»
23 марта
Ещенко: «Если «Оренбург» обыграл «Зенит», почему «Спартаку» не обыграть?»
12 марта
7
Ещенко ответил Аршавину, отказавшему «Спартаку» в статусе топ-клуба
7 февраля
12
Ещенко отреагировал на возможное назначение Карседо в «Спартак»
2025.12.26 01:05
Неожиданный выбор Ещенко лучшего тренера РПЛ в 2025 году
2025.12.07 17:32
2
Ещенко высказался о нецензурном жесте Талалаева со «Спартаком»
2025.12.05 09:53
1
Ещенко отреагировал на смерть Симоняна
2025.11.24 15:50
Ещенко поделился ожиданиями от дерби «Спартак» – ЦСКА
2025.11.20 11:46
Ещенко объяснил, почему у Карпина не получилось в «Динамо»
2025.11.20 00:36
14
Ещенко назвал лучшего тренера РПЛ прямо сейчас
2025.10.20 22:56
3
Ещенко сказал, что «Спартаку» делать со Станковичем
2025.10.20 11:55
1
Ещенко дал конкретную рекомендацию «Спартаку» насчет Станковича
2025.10.06 21:10
1
Ещенко сказал, за счет чего «Спартак» может победить ЦСКА
2025.10.03 23:11
3
Ещенко посоветовал топ-клубу РПЛ подписать Смолова
2025.09.16 22:53
1
Кубок России. «Кубань» Ещенко вылетела от любителей из станицы (1:2)
2025.08.19 20:32
4
Ещенко определил самый популярный клуб России: «Нет смысла даже спорить»
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4
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