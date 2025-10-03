Ещенко сказал, за счет чего «Спартак» может победить ЦСКА

Экс-спартаковец Андрей Ещенко высказался о предстоящем матче с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

«Сразу всплывают воспоминания, когда играл в таких матчах. Были полные стадионы, победы...

В этой игре ожидаю много борьбы, обе команды будут неуступчивыми. На отсутствие Станковича у «Спартака» не надо обращать внимания. Как говорил Царь: «На поле играют футболисты, а не тренер».

В целом обе команды набрали хорошую форму, играют в хороший футбол. Сильные стороны красно-белых – креативность и индивидуальные действия в атаке», – заявил Ещенко.