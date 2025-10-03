Ещенко сказал, за счет чего «Спартак» может победить ЦСКА

Экс-спартаковец Андрей Ещенко высказался о предстоящем матче с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.
«Сразу всплывают воспоминания, когда играл в таких матчах. Были полные стадионы, победы...
В этой игре ожидаю много борьбы, обе команды будут неуступчивыми. На отсутствие Станковича у «Спартака» не надо обращать внимания. Как говорил Царь: «На поле играют футболисты, а не тренер».
В целом обе команды набрали хорошую форму, играют в хороший футбол. Сильные стороны красно-белых – креативность и индивидуальные действия в атаке», – заявил Ещенко.
- ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 5 октября, в 16:30 мск.
- Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ с 18 очками в 10 турах.
- Они отстают от лидирующих в чемпионате армейцев лишь на 3 балла.
Источник: «Спорт-Экспресс»