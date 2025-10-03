Введите ваш ник на сайте
Ещенко сказал, за счет чего «Спартак» может победить ЦСКА

Вчера, 23:11
3

Экс-спартаковец Андрей Ещенко высказался о предстоящем матче с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

«Сразу всплывают воспоминания, когда играл в таких матчах. Были полные стадионы, победы...

В этой игре ожидаю много борьбы, обе команды будут неуступчивыми. На отсутствие Станковича у «Спартака» не надо обращать внимания. Как говорил Царь: «На поле играют футболисты, а не тренер».

В целом обе команды набрали хорошую форму, играют в хороший футбол. Сильные стороны красно-белых – креативность и индивидуальные действия в атаке», – заявил Ещенко.

  • ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 5 октября, в 16:30 мск.
  • Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ с 18 очками в 10 турах.
  • Они отстают от лидирующих в чемпионате армейцев лишь на 3 балла.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубань Спартак ЦСКА Ещенко Андрей
Комментарии (3)
SLADE2019
1759557619
За счет чего Спартак может победить ЦСКА? Да за счет всего. А за счет чего Спартак может проиграть ЦСКА? Тоже за счет всего. Не совсем понятные рассуждения со стороны бывшего футболиста.
ZAITZEFF2011
1759560144
Сам был футболистом не очень и советы еще дает. Ещенко в футболе упоминался только в связи с проигрышами Спартака. Так оно и осталось.
ALEX ML
1759570246
Пёрнул в лужу
  • Читайте нас: 