КДК наказал «Спартак» по итогам дерби с ЦСКА

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча с ЦСКА. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Штраф за выход за пределы технической зоны. Манель Эспозито наказан на 10 тысяч рублей, и Фабио Челестини – на 20 тысяч. Болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения. Штраф – 20 тысяч. Ненаду Сакичу и Винченцо Сасо – штраф 10 тысяч рублей за систематический выход из технической зоны.

«Спартак» также оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительные выражения болельщиков в адрес судьи матча и ЦСКА», – сказал Григорьянц.