КДК наказал «Спартак» по итогам дерби с ЦСКА

Сегодня, 14:43
21

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча с ЦСКА. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Штраф за выход за пределы технической зоны. Манель Эспозито наказан на 10 тысяч рублей, и Фабио Челестини – на 20 тысяч. Болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения. Штраф – 20 тысяч. Ненаду Сакичу и Винченцо Сасо – штраф 10 тысяч рублей за систематический выход из технической зоны.

«Спартак» также оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительные выражения болельщиков в адрес судьи матча и ЦСКА», – сказал Григорьянц.

  • ЦСКА и «Спартак» встречались в рамках 11 тура РПЛ на «ВЭБ Арене».
  • Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу армейцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1760010474
"Скотный Двор" притча. Опубликована в 2025 году. Жанр: притча, сатира, антиутопия. Цена 160 т.р. Без посредников.
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1760010829
Спартак расформировать давно пора
Ответить
andr45
1760011414
КДК наказал «Спартак» по итогам дерби с ЦСКА «Штраф за выход за пределы технической зоны. Манель Эспозито наказан на 10 тысяч рублей, и Фабио Челестини – на 20 тысяч. Болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения. Штраф – 20 тысяч. Ненаду Сакичу и Винченцо Сасо – штраф 10 тысяч рублей за систематический выход из технической зоны.» )))
Ответить
oyabun
1760011481
Так написано же что обе команды оштрафованы, почему в заголовке указан только Спартак? Однако дискриминация какая то.. Нехорошо.
Ответить
Айболид
1760011951
А чего это выход за пределы обошёлся для одного - 10 тыс. , а для другого - 20 ?
Ответить
NewLife
1760013347
В советские времена орали: "судью на мыло", и никто никого не штрафовал, потому что не было бездельников от футбола и синекуры футбольных чинуш. А когда футболисты стали получать в сотни раз больше врачей и учителей - пошло поехало(
Ответить
Good_win_ФКСМ
1760019026
цска на 20... Спартак на 100))) весело в стане гондольеров в кдк....
Ответить
Интерес
1760022652
Обе стороны наказаны ,но виноват по заголовку "Спартак" Разделяю пафос и настрой автора...
Ответить
