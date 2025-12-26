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Бубнов объяснил, почему «Локомотив» не станет чемпионом

26 декабря 2025, 10:57

Александр Бубнов не верит в чемпионские амбиции «Локомотива».

«Я просчитывал один из вариантов, значит, у меня получилось. Если «Краснодар» все матчи выигрывает, он чемпион. Если «Зенит» выигрывает – он чемпион. Потому что они друг друга обыгрывать будут. Понимаешь?

А вот «Локомотив», если все игры выигрывает, максимум второе место может занять. По подсчeтам. Потому что разница есть в очках», – сказал Бубнов.

  • «Локомотив» после 18 туров РПЛ занимает 3-е место в таблице.
  • Клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Локомотив Бубнов Александр
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