«На первый план выходит не футбол»: капитан «Краснодара» заявил о расизме на «ВЭБ Арене»

4 марта, 23:55
9

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба подвергся расистским оскорблениям в гостевом матче с ЦСКА.

  • Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

«На первый план выходит не футбол. Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к Кордобе.

Много журналистов было за воротами, и они все слышали», – сказал капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Краснодар ЦСКА Кордоба Джон Сперцян Эдуард
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mutabor0992
1772658937
Ну вот...Началось.p.s.Лавры пинисиуса младшого не дают спокойно какать.
Ответить
mutabor0992
1772660257
Проиграли.Значит виноват расизм.p.s.Понравилось как сборная Канады в сми отвечала после поражения в финале ОИ...Ни слова,что кто то виноват.Мы отдали все,но ЭТОГО оказалось недостаточно.МУЖЧИНЫ!
Ответить
RUSARM
1772661597
Ну спиртян сам такой,исподтишка кого то травмировать,сколько он травм нанес игрокам ЦСКА в прошлых матчах,так что молчал бы лучше,за умного бы проканал!!!
Ответить
neim
1772666770
Чем дальше в лес (хуже игра), тем толще партизаны (больше расизма). Ну а что, обычная история: проиграли - тут сразу и виноватые находятся. И все чаще на трибунах (((
Ответить
АЛЕКС 58
1772674762
В стаде быков две вечно плачущие коровы,Кордоба и Сперцян. За своим поведением следите,провокаторы
Ответить
Бумбраш
1772679528
А ведь прав,на первый план выходит нытьё.ноют,ноют,достали.тут их ущемили,там обскорбили.позвоните нашим паралимпийцам,спросите как под давлением выступать. Не футболисты,а изнеженные милионерши
Ответить
АЛЕКС 58
1772685874
Бледнолицый с чёрной ...ой Эдик забыл игру с Ахматом,и свои оскорбления расистские.Или это другое?
Ответить
СильныйМозг
1772688981
Я привык что ноют тушинские-антинародные, но краснодыровцы, в этом компоненте, в этой игре, превзошел спартак, кратно!
Ответить
Lenin26
1772692087
Пусть лучше Кордобы проверят на предмет оскорблений судьи,всю игру в сторону судьи ,что то высказывал и прикрывал рот рукой)
Ответить
