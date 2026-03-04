«На первый план выходит не футбол»: капитан «Краснодара» заявил о расизме на «ВЭБ Арене»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба подвергся расистским оскорблениям в гостевом матче с ЦСКА.
- Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
- Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.
«На первый план выходит не футбол. Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к Кордобе.
Много журналистов было за воротами, и они все слышали», – сказал капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян.
Источник: «Матч ТВ»