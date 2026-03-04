«На первый план выходит не футбол»: капитан «Краснодара» заявил о расизме на «ВЭБ Арене»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба подвергся расистским оскорблениям в гостевом матче с ЦСКА.

Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

«На первый план выходит не футбол. Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к Кордобе.

Много журналистов было за воротами, и они все слышали», – сказал капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян.