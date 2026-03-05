Мусаев: «Понимали, что с нового года будет другое судейство»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал более подробный комментарий по работе арбитров в матче с ЦСКА.

Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

Матч судил Алексей Сухой.

Он удалил защитника «Краснодара» Джованни Гонсалеса на 72-й минуте.

– Понимали, что будет другое судейство с нового года.

– Что глобально делать с судейством?

– Это не ко мне вопрос. Все что сказал по судейству – я сказал.

– Игроки вашей команды постоянно агрессивно реагируют на судейские решения…

– Когда так судят – это нормальная реакция. В плане разговоров в конце матча… Карточка Гонсалеса – это странно, потому она и вызвала такую реакцию.

В остальном не видел, чтобы были какие‑то разговоры и проблемы с поведением наших игроков.

– Козлов «нарисовал» вторую желтую. Он всегда такой был или это обида какая‑то у него?

– Нарисовал арбитр, а не Козлов. Это не Козлова проблема.

– Как оцените вторую карточку Джованни?

– Я не видел повтора. По тому, что увидел, не понимаю, как можно давать вторую карточку за такой эпизод. Вы видели?

– То, что мы увидели в повторе, не похоже на карточку.

– Ну вот. Уже вторую игру подряд что‑то непонятное перерастает в пенальти и карточки.