  • Мусаев: «Понимали, что с нового года будет другое судейство»

Мусаев: «Понимали, что с нового года будет другое судейство»

5 марта, 00:09
10

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал более подробный комментарий по работе арбитров в матче с ЦСКА.

  • Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.
  • Матч судил Алексей Сухой.
  • Он удалил защитника «Краснодара» Джованни Гонсалеса на 72-й минуте.

– Понимали, что будет другое судейство с нового года.

– Что глобально делать с судейством?

– Это не ко мне вопрос. Все что сказал по судейству – я сказал.

– Игроки вашей команды постоянно агрессивно реагируют на судейские решения…

– Когда так судят – это нормальная реакция. В плане разговоров в конце матча… Карточка Гонсалеса – это странно, потому она и вызвала такую реакцию.

В остальном не видел, чтобы были какие‑то разговоры и проблемы с поведением наших игроков.

– Козлов «нарисовал» вторую желтую. Он всегда такой был или это обида какая‑то у него?

– Нарисовал арбитр, а не Козлов. Это не Козлова проблема.

– Как оцените вторую карточку Джованни?

– Я не видел повтора. По тому, что увидел, не понимаю, как можно давать вторую карточку за такой эпизод. Вы видели?

– То, что мы увидели в повторе, не похоже на карточку.

– Ну вот. Уже вторую игру подряд что‑то непонятное перерастает в пенальти и карточки.

Мусаев недоволен судейством в матче с ЦСКА: «Давайте играть честно» 5
Мусаев и Сперцян получили награды перед матчем с «Ростовом» 4
Мусаев двумя словами описал 2:1 «Краснодара» с «Ростовом» 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Краснодар ЦСКА Мусаев Мурад
Mirak92
1772659177
Тут невзирая на судейство, возили вас
Ответить
mutabor0992
1772659306
Упс!Прозрел.А раньше судейство устраивало?Прикольно!p.s.Черников,Кордоба,Батчи и Аугусто претенденты на желтую в первые 10(десять) минут матча.Если выходят в старте.Да и вообще...По сравнению с прошлым сезоном Краснодар сильно ЗАЗВЕЗДИЛСЯ!
Ответить
RUSARM
1772661382
Ха,ха,ха,вас как котят ЦСКА возил,а вы все падали и кривлялись,буд то пора уже в реанимацию,как играли,то и заслужили!!!
Ответить
Romeo 123
1772663202
А в прошлом году мусаева устраивало судейство когда судьи тащили их к чемпионству , сама команда превратилась в непойми что , противно смотреть
Ответить
DMитрий
1772666840
Упс... Что-то пошло не так? Рано, рано стали думать что вы на верху. Вам там позволили быть немножко, а теперь надо доказывать не просто игрой, а игрой сверх того... т.е. чтобы победить, надо быть выше на "2 головки". ЦСКА сегодня показали игрой, кто будет биться за чемпионство в этом году и 100% в следующем.
Ответить
boris63
1772669411
Мусаев не прав, судят многих предвзято, а красные карточки больше всех получают бычары. Похоже, надо тренеру проанализировать поведение своих телков.
Ответить
АЛЕКС 58
1772681356
Понравилось прошлогоднее судейство липовым чемпионам. Самая грубая команда,вечные нытики. ЦСКА вас переиграл,вы даже на ничью не наиграли. Счёт мог быть и большим.
Ответить
СильныйМозг
1772688055
Не фига себе разнылся!
Ответить
Lenin26
1772692223
Так а что ты хотел,выстроил команду костоломов,получай результат или думал вечно на вашу грязную игру будут закрывать глаза!?!?
Ответить
saf05
1772698661
Плаксадар.
Ответить
