Мусаев: «Понимали, что с нового года будет другое судейство»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал более подробный комментарий по работе арбитров в матче с ЦСКА.
- Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.
- Матч судил Алексей Сухой.
- Он удалил защитника «Краснодара» Джованни Гонсалеса на 72-й минуте.
– Понимали, что будет другое судейство с нового года.
– Что глобально делать с судейством?
– Это не ко мне вопрос. Все что сказал по судейству – я сказал.
– Игроки вашей команды постоянно агрессивно реагируют на судейские решения…
– Когда так судят – это нормальная реакция. В плане разговоров в конце матча… Карточка Гонсалеса – это странно, потому она и вызвала такую реакцию.
В остальном не видел, чтобы были какие‑то разговоры и проблемы с поведением наших игроков.
– Козлов «нарисовал» вторую желтую. Он всегда такой был или это обида какая‑то у него?
– Нарисовал арбитр, а не Козлов. Это не Козлова проблема.
– Как оцените вторую карточку Джованни?
– Я не видел повтора. По тому, что увидел, не понимаю, как можно давать вторую карточку за такой эпизод. Вы видели?
– То, что мы увидели в повторе, не похоже на карточку.
– Ну вот. Уже вторую игру подряд что‑то непонятное перерастает в пенальти и карточки.