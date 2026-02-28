Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мусаев двумя словами описал 2:1 «Краснодара» с «Ростовом»

Сегодня, 17:27
3

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев

«Перед игрой еще сказал, что «Ростов» – очень хороший соперник, организованная команда, физически отлично подготовлена, много борьбы, главное – не перейти на их игру. Мы начали хорошо, забили гол, а потом мяч был вверху, и мы не собирали подборы. Это стало проблемой. В итоге 1:1 в первом тайме, а во втором – ребята молодцы, заставили соперника ошибиться, они получили удаление, и мы воспользовались этим преимуществом. Хорошо ребята вышли на замену.

Тяжелая, рабочая победа. Для нас традиционно каждый первый матч после сборов тяжелый. Рад, что мы победили, рад, что после трех месяцев увидели наших болельщиков. Хороший вечер», – сказал Мусаев.

  • «Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 в матче 19-го тура РПЛ.
  • После 19 туров краснодарская команда продолжает борьбу за первое место в чемпионате России.
  • В активе «Краснодара» 43 очка. Отрыв от «Зенита» составляет одно очко.

Еще по теме:
Альба назвал виновного в поражении «Ростова» от «Краснодара» 1
Реакция Сперцяна на вырванную победу «Краснодара» над «Ростовом» 3
Обзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео) 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1772289413
Мусаев:„Судья нас спас"
Ответить
Император 1
1772289435
Краснодар не может— судья поможет
Ответить
Бумбраш
1772289837
Мусаев двумя словами описал 2:1 «Краснодара» с «Ростовом» :"зинка,черемякай"
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
2
Видео«Вы что творите»: Мостового шокировало решение судей в матче «Краснодара» с «Ростовом»
17:44
3
Мусаев двумя словами описал 2:1 «Краснодара» с «Ростовом»
17:27
3
Альба назвал виновного в поражении «Ростова» от «Краснодара»
17:22
2
Реакция Сперцяна на вырванную победу «Краснодара» над «Ростовом»
17:10
4
IFAB принял важные изменения в правила футбола
16:48
4
РПЛ. «Краснодар» победил «Ростов» (2:1) и вышел в лидеры, у ростовчан 2 удаления
16:35
55
Дзюба отреагировал на отмену гола в Оренбурге
16:04
Геничу предложили спор на 10 миллионов
15:56
7
«Зенит» выработал стратегию по Венделу и Луису Энрике
15:29
19
Все новости
Все новости
Лапочкин назвал «катастрофой» ситуацию с судейством в РПЛ
16:59
2
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
16:35
1
РПЛ. «Краснодар» победил «Ростов» (2:1) и вышел в лидеры, у ростовчан 2 удаления
16:35
54
Эмоциональная реакция Тедеева на отмену гола Дзюбы
16:27
Впечатления Орлова от новичка «Зенита» Дурана
16:17
1
Дзюба отреагировал на отмену гола в Оренбурге
16:04
Геничу предложили спор на 10 миллионов
15:56
7
«Позор и ужас»: представитель Дзюбы – об отмененном голе
15:43
2
«Зенит» выработал стратегию по Венделу и Луису Энрике
15:29
19
В «Акроне» намекнули на руку «Газпрома» в отмененном голе Дзюбы
15:00
5
«Матч ТВ» заменил Черданцева на игре РПЛ: известна причина
14:46
11
Лепсая: «Неужели в России нет айтишников, способных написать код по чертежу прямых офсайдных линий?»
14:38
3
РПЛ. «Оренбург» обыграл «Акрон», гол Дзюбы отменили из-за офсайда
14:02
18
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
14:02
Количество ВАР-вмешательств в РПЛ превышает норму в 2 раза
13:59
Орлов: «Гол Андраде вытекал из логики событий, но нарисовали линии, тут уже никуда не деться»
13:56
8
Гонду высказался об обозначении своей фамилии в РПЛ
13:41
ФотоМиллер и Зырянов подарили Семаку куртку на 50-летие
13:32
36
Тренер «Балтики» высказался об офсайдных линиях при отмене гола в ворота «Зенита»
13:23
11
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 28 февраля 2026
13:20
ВидеоГол Дзюбы отменили после длительной проверки ВАР и ни разу не показали повтор с офсайдной камеры
13:03
7
Смородская двумя словами отреагировала на отмену гола «Балтики» «Зениту»
12:55
12
Первак – о лучшем игроке «Спартака» в XXI веке: «Титов глотнул таблеток, у Промеса наркотики, еще резал кого-то»
12:39
4
Семшов оценил первую игру Джонов в «Зените»
12:28
4
Экс-игрок ЦСКА назвал хорошей работу судьи в матче «Зенит» – «Балтика»
12:16
Где смотреть матч «Ахмат» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 1 марта 2026
12:06
Где смотреть матч «Сочи» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 1 марта 2026
12:04
1
Где смотреть матч «Динамо» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 1 марта 2026
12:01
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 