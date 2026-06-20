«Спартак» может купить вратаря из Первой лиги

«Спартак» рассматривает приобретение Александра Дегтева, вратаря «Сочи» и молодежной сборной России, в летнее трансферное окно.

21-летний голкипер входит в число приоритетных кандидатов для усиления вратарской линии московского клуба.

«Сочи» не намерен расставаться с Дегтевым на текущем этапе. Южный клуб высоко оценивает потенциал вратаря и приостановил переговоры об уходе большинства футболистов до подписания новичков.