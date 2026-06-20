«Спартак» может купить вратаря из Первой лиги

«Спартак» рассматривает приобретение Александра Дегтева, вратаря «Сочи» и молодежной сборной России, в летнее трансферное окно.
21-летний голкипер входит в число приоритетных кандидатов для усиления вратарской линии московского клуба.
«Сочи» не намерен расставаться с Дегтевым на текущем этапе. Южный клуб высоко оценивает потенциал вратаря и приостановил переговоры об уходе большинства футболистов до подписания новичков.
- В минувшем сезоне Дегтев провел 18 матчей в Мир РПЛ и пропустил 34 мяча. «Сочи» по итогам чемпионата вылетел в Лигу PARI.
- Ранее сообщалось об интересе к Дегтеву со стороны «Зенита».
- В основе «Спартака» сейчас три вратаря: Александр Максименко, Илья Помазун и Александр Довбня (контракт истекает).
Источник: Metaratings